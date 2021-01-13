Davud Ergüçlü kuzeni gibi oyuncu oldu

Belçika’nın Gent şehrinde yaşayan ve özel bir şirkette müdür olan Davud Ergüçlü kuzeni Selçuk Kılıç’ın izinden giderek oyuncuk sektörüne el attı. Aslen Afyon Emirdağ’lı olan Davud, ‘Sarp’ dizisinde gerçek adı olan ‘Davud’ karakterini canlandırıyor. Kummedya’nın üstlendiği ‘Sarp’ dizisi bolca dövüş sahneleri içeriyor. Yapımcılığını Kadir Yücelbaş ve Mesut Fidan’ın, yönetmenliğini ise Bülent Terzioğlu’nun gerçekleştirdiği dizinin setinden yayınlanan fotoğraflar sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları merak ettikleri diziyle ilgili birçok yorum yaptı. İlk oyunculuk deneyiminde hem kuzeni Selçuk Kılıç’la hem Levent Sülün, Selim Gülgören, Adem Kılıçcı, Büşra Cebe gibi ünlü isimlerle oynama şansı elde eden Davud Ergüçlü, heyecanını dile getirdi: “Teklif geldiği zaman şok geçirdim. Daha önce oyunculuk eğitimi almama rağmen hiç deneyimim olmamıştı. Oyuncu kuzenim Selçuk’la sete gelip giderken yani tesadüfen böyle bir işin içerine girdim. Şimdi çok mutluyum ve bomba gibi bir karakterle karşınızda olacağım. Bundan sonra beni ekranda sık göreceksiniz. İlk işim ama son işim olmayacak. Devamını getireceğim…”