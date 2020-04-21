CEM ARSLAN İÇİMİZİ ISITACAK

Müziğin yeni jönü Cem Arslan, ikinci teklisini çıkardı.

2018 yılında çıkardığı ilk şarkısı ‘Yanıyorum Alev Alev’in ardından piyasada adından söz ettiren yakışıklı şarkıcı, ikinci şarkısı ‘Yalnızlık Kaderim’i sevenleriyle buluşturdu. Sözü ve müziği genç müzisyenin kendisine aitken aranjesi Doğu Kılıç tarafından gerçekleştirildi. Enes Bilal Taşçı’nın yönetmenliğini yaptığı klibin kamera asistanı ise Enes Aydın oldu. Yönetmen yardımcılığını Cansu Yılmaz üstlenirken saç ve makyaj Ethem Özcan’ın ellerinden çıktı. Dark’n Dark Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşan ‘Yalnızlık Kaderim’, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Netd Müzik adlı Youtube kanalından yayınlanan eser, kısa sürede büyük başarı elde etti. Havaların ısınmadığı bu günlerde şarkı, duygusal yapısıyla içimizi ısıtacak.

Virüs yüzünden zor günler geçirdiğimiz şu zamanlarda herkese ilaç olması amacıyla şarkısını çıkardığını söyleyen genç yıldız, sözlerine devam etti: “Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Aranjesinden makyaj sanatçımıza kadar herkes benim için çok değerli. İyi ki varlar. Gerek şarkımız gerek klibimizle ilgili olumlu baya mesaj aldık. Tabi bu geri dönüşler insanı mutlu ediyor. Emek verdiğiniz bir işin değer görmesi kadar tatmin edici bir duygu daha yok. Bu başarı asla şahsım adına değil, tüm ekip arkadaşlarım adınadır. Biz bu yolu birlikte yürüdük. Sonuna kadar da yürümeye devam edeceğiz. Şarkımıza sahip çıkan sevenlerimize sonsuz teşekkürler. Dilerim ki şu zor günlerde şarkımız size iyi gelir, uğur getirir…”