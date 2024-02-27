BOKSÖR İLGAR ÇELİK EMNİYET TEŞKİLATINI UNUTMADI

Dünyaca ünlü bir boksör olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen İlgar Çelik, Türk Emniyet Teşkilatı’na minnetini dile getirdi.

2004 yılında amatör olarak başlayıp zamanla profesyonelce ilerleyen boks sporu ile ilgilenen İlgar Çelik, 5 kez üst üste Türkiye ve Avrupa derecelerini kazandı. Önümüzdeki aylarda Avrupa Şampiyonluk Kemer Maçı’na çıkacak olan rakiptanımaz İlgar Çelik, hem polislik hem de boksör kariyerini bir arada götürmenin kendisini çok gururlandırdığını ifade ediyor. Aslen Karslı olan ve 1992 yılında dünyaya gelen yetenekli sporcu İlgar Çelik, kazandığı bütün ödülleri, çıktığı bütün maçları Türk Emniyet Teşkilatı’na armağan ederken “arkamızdaki dağ gibidir yere düşmenize izin vermez polisler” dedi.

Rahmetli Sinan Şamil Sam’ı örnek aldığını dile getiren güçlü sporcu Atatürk’ün önerdiği zeki çevik ve ahlaklı sporcu mottosuyla yola çıkarak asıl hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluk kemerini takmak olduğunu belirtirken şöyle devam etti:

“Bana soruyorlar hangisini daha çok seviyorsun ya da ikisini bir arada nasıl götürebiliyorsun diye. Polisliği de çok seviyorum boksu da çok seviyorum. Birbirinden ayıramam. İkisi de benim. Her ikiside beni tanımlıyor. Bunca zaman çok güzel başarılar elde ettim, hep sizin sayenizde. Bana destek veren başta ailem ve yakın çevrem olmak üzere tüm sevenlerimin ellerinden öperim.”