BARIŞ’IN YETENEĞİ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI

Yakışıklı ve yetenekli oyuncu Barış Baktaş dünya sinemasına açılıyor.

Yönetmenlerin kadrajında yer alan Barış’a İran’dan bir teklif geldi.. Çekimleri Antalya’da gerçekleşen, yönetmen koltuğunda Reza Hossein Abadi’nin oturduğu, Türkçe “Tanrının Gözyaşı” anlamına gelen İran yapımı “Askhe Khoda” adlı sinema filminde Barış Baktaş, Burak karakteriyle karşımıza çıkacak. Filmin Türkiye’deki uygulayıcı yapımcılığını ise Elif Demirelli üstlendi.

2021’de Türkiye ve İran’da eş zamanlı olarak vizyona girmesi planlanan “Askhe Khoda” için genç oyuncu, şu sözleri dile getirdi: “Benim açımdan farklı ve özel bir deneyim oldu. Farsça-Türkçe zorluğu yaşasak da ekipteki tüm arkadaşlarımla iyi bir enerji yakaladık ve aile gibi olduk. Burada yoğun ve güzel bir süreç gerçekleşiyor. Bu tempolu sürecin sonunda çok güzel bir iş çıkacağına inanıyorum. O yüzden enerjimi ve heyecanımı ilk günkü gibi koruyarak hız kesmeden çalışmaya devam.”

Aslen Batmanlı olaran Barış, Adem&Zeki Sincar’ın yapımcılığını yaptığı, önümüzdeki günlerde vizyona girecek “Ceberruh” adlı Türk korku filminin başrolünde yer aldı.

23 yaşında birçok işe imza atan ve kariyer basamaklarını birer birer tırmanan Barış’ın yakında yayınlanacak “Arayış” adlı dijital dizide rol alacağı magazin kulislerinde konuşuluyor.

Baktaş’ın hayranları fotoğraflarının altına “Hem yakışıklı hem yetenekli” yorumlarını yaptı.