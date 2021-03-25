AT KAFASIYLA KLİP ÇEKTİ
2021 yılını ilk Türkçe EP’si “Kim Bu Sevgili”yi yayınlayarak karşılayan başarılı müzisyen İsmail Yıldız, büyük bir sevgi seliyle kucaklandı. Müzikonair etiketiyle piyasaya sürülen EP’deki bütün parçalar, kısa sürede 100.000’i aşan izlenme sayısına ulaştı. Sırasıyla “Kim Bu Sevgili, Asil Bir Savaştın ve Acun” isimli şarkılarını Youtube’daki Netd Müzik adlı platformla dinleyicilerine ulaştıran yakışıklı şarkıcı yorum yağmuruna tutuldu. 3 şarkının bestesi İsmail Yıldız imzası taşırken aranjeleri de 5 parmağında 10 marifet olan soliste ait. Şarkıların mix ve mastering’ini ise Koray Püskül üstlendi. Şarkıcının “Acun” klibindeki at kafalı adam sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İlk albümüne gösterilen ilgiyle alakalı marifetli şarkıcı Instagram hesabından “Acun 100.000 izlenmeyi geçti. Zaman ayıran herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.