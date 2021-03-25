AT KAFASIYLA KLİP ÇEKTİ

ALIŞVERİŞ

HANER BUTİK Bostanlı’da çok şık, yepyeni bir butik… Instagram sayfası ve mağaza dekorasyonu ile dikkatleri üzerine topluyor… Bu sayıda sizleri Haner Butiğin sahibi Pınar Haner ile tanıştırmak istiyoruz…Instagram: @hanerbutik Pınar Hanım...

LEO BY İREM BUTİK Hizmet vermeye başladığı ilk günden beri bizim de yakından takip ettiğimiz çok şık bir butik LeoByİrem… Alsancak Gül Sokak’ta geçtiğimiz aylarda kapılarını açan Leo By İrem Butiğin sahibi genç...

EYLÜL AYDIN DESIGN Bu sayımızda sizleri İzmirli bir marka olan Eylül Aydın Design’ın başarılı tasarımcısı ve kurucusu Eylül Aydın ile tanıştırmak istiyoruz. Kendisine çalışmalarını ve markasını sorduk, Mavişehir Dergisi okurları için yanıtladı…...