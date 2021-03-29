Pandemi sebebiyle ertelenen Altın Melek Ödül Töreni 26 Mart 2021 Cuma günü DoubleTree by Hilton Istanbul Topkapı’da Şenol İpek’in sunumuyla gerçekleşti.

Yılmaz Morgül, Ivana Sert, Wilma Elles, Sinan Güleryüz, Uğur Arslan, Mansur Ark, Ersan Er, Ezgi Avcı, Anıl Budak, Begüm Birgören, Burak Akan, Berat Efe Parlar ve Pınar Süer ve daha çok kişinin katılımıyla gerçekleşen ödül töreninin öne çıkan teması kadına karşı şiddetin son bulmasıydı.

Yılmaz Morgül’ün “Kadın ve çocuk katillerine idam” afişiyle sahneye çıkması ve “Çocukları, kadınları katledenler idam edilmelidir” sözleri çok ses getirdi.

Ödül töreninin öne çıkan teması törenin Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Kutluca’nın verdiği mesaj oldu. Kutluca, ‘‘Bu tören, sadece bir ödül töreni değil, daha fazlası… Bu bir sosyal sorumluluk projesi, ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerine katkıda bulunacağımız bir gece yaşıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Pandemi sürecinde okula gidemeyen çocuklarımızın tablet ve çeşitli ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Bu ödülün yani Altın Melek ödüllerinin çıkış noktası da buradan geliyor. Bu ilk törenimizde ama tüm törenlerimizde önemli konulara değinerek ilerleyeceğiz.’’şeklinde konuştu.