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ALTIN MEDYA ÖDÜL TÖRENİNDE SEVİNJ ALİEVA DAMGA VURDU

By on Ekim 27, 2021
Sanat, magazin , iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı gece de ödüller sahiplerine verildi. hayat bulan gece İstanbul un kalbi Taksim Sheraton İstanbul City Center’da tüm pandemi kuralları nezaretinde gerçekleşti.
Defiledeki ve Törenin Mimarisini Tüm Ekibini Saç Makyajlarını Yaparak Eyepce Adından Söz Ettiren Avrupa’nın Saç Makyaj Uzmanı Sevinj Alieva Törendeki Tüm Katılımcıların gözlerini kamaştıran Sevinj Alieva İlgi odagı olamayı başardı.
Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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