ALTIN MEDYA ÖDÜL TÖRENİNDE SEVİNJ ALİEVA DAMGA VURDU

ALIŞVERİŞ

EN RAHAT VE EN ŞIK AYAKKABILAR; EYLÜL AYDIN El işçiliğiyle hazırlanan ayakkabıların marka kurucusu ve tasarımcısı Eylül Aydın, 2021 yaz koleksiyonunu Mavişehir Dergisi’ne anlattı. Koca bir kışı maalesef renksiz geçirdik hep birlikte. Bu sezonda acısını çıkarmak ister...

ORGANİK KUMAŞLI RAHAT TASARIMLAR; ASLI YARIŞ İlkbaharın bazen yağmurlu ve serin, bazen de güneşli günlerinden herkese merhaba. Bahar ve yazın verdiği enerji, her zaman kış aylarından daha farklı olmuştur ki biz de Aslı Yarış markası...

HANER BUTİK Bostanlı’da çok şık, yepyeni bir butik… Instagram sayfası ve mağaza dekorasyonu ile dikkatleri üzerine topluyor… Bu sayıda sizleri Haner Butiğin sahibi Pınar Haner ile tanıştırmak istiyoruz…Instagram: @hanerbutik Pınar Hanım...