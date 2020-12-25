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90’ların gözdesi “Freed From Desire” isimli parçaya yeni düzenleme

By on Aralık 25, 2020

Dj, Producer Ilgaz Bulut ve Alman şarkıcı Yasmin Schmidt’den bu günlerde sizlere iyi gelicek ilaç tadında bir şarkı…

90’lı yılların en sevilen şarkılarından “Freed From Desire” isimli parçanın yeni düzenlemesinin şuana kadar olanlardan çok farklı olduğunu söyleyen Ilgaz ve Yasmin, ilk ön izleme videosunun sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ve yakında tüm dijital platformlarda yerini alması için görüşmelerin başlatıldığını söylediler.


Parçanın mix ve masteringleri Alen Konakoğlu tarafından Los Angeles California’da yapılırken, gitarları ise ünlü gitarist İlter Kurcala tarafından çalındı. Parça Los Angeles, Türkiye ve Almanya arası güzel bir işbirligi ile tamamlandı… Çıkış yeri ise Londra olarak belirlendi.

Yasmin Schmidt
Ilgaz Bulut
Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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