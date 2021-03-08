2 YIL SONRA “AŞIK OLSAM” DEDİ

2018 yılında çıkardığı ilk şarkısı “Kışa Döndü Mevsimler” ile hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen genç şarkıcı Cengiz Kaçan, 2 yıl aranın ardından geçtiğimiz haftalarda yayınladığı “Aşık Olsam” adlı single çalışması ile gün yüzüne çıktı.

Yüksel Cankurtaran’ın sözünü, müziğini ve aranjesini üstlendiği teklinin yönetmen koltuğunda ise Oğuzhan Güzel oturdu. Yavuz Burç Plakçılık şirketi tarafından piyasaya sürülen “Aşık Olsam” tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Hareketli şarkıyı benimseyen dinleyiciler, “Şarkı kadar eğlenceli izlenmesi keyifli bir klip olmuş” yorumlarını yaptı.

“Aşık Olsam” ile dinleyenlerine büyük sürpriz yapan Cengiz Kaçan, “Herkes güzel bir aşka sahip olmak ister. Ben de bu yüzden “Aşık Olsam” dedim. İlk dinlediğim andan beri şarkımızın enerjisine inandım. Umarım hepimiz için aşk dolu bir sene olur ve dinleyen herkes aşkı bulur” dedi.