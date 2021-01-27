MÜZİK OTORİLERİNİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Söz, müzik ve düzenlemesi Yiğit Mahsuni’ye ait olan ‘Döndüm Deliye’ şarkısı ve klibiyle büyük bir çıkış yakalayan Aygün Karadoğan, kadife (lirik tenor) sesiyle müzik otoritelerinin de beğenisini kazanarak oldukça dikkat çekiyor.

Amatör ruhla profesyonel çalışmalar yapmak istediğini dile getiren Aygün Karadoğan, Youtube kanalında paylaştığı şarkılarlalar bu tezini kanıtlıyor. Hayatının her döneminde müzikle iç içe olduğunu ifade eden Aygün Karadoğan 2000’li yıllarda Ulus Müzik deneyimiyle ilk kez Savaş Ay’ın A Takımı programıyla müzik severlerle tanışmış Adnan Şenses, Gönül Yazar, İbrahim Erkal ve Müslüm Gürses gibi müzik otoritelerinin beğenisini kazanarak Kayahan’ın canlı telefon bağlantısıyla takdir edilmişti. O yıllarda seslendirdiği şarkıya Savaş Ay’ın önderliğinde çekilen klibin yönetmenliğini Kıvanç Barıönü yapmış Atilla Arcan, Sami Hazinses, Romalı Perihan, Tulum Hayri gibi sanatçılar klipte rol almıştı.

TSM eğitimi olan Aygün Karadoğan profesyonel iş hayatının yanında müziğe hobi olarak devam etmek istediğini belirterek uzun bir aradan sonra müzikseverlerle tekrar buluşmanın heyecanını yasadığını dile getiriyor. Bu ve bundan sonraki yapacağı çalışmalarında da amatör ruhla profesyonel işler yapmanın gayreti içeresinde olacağını, sosyal sorumluk projelerinde yer alarak, hayır kurumları için konser vermek istediğini dile getirerek hayranlarına yeni sürprizlere hazır olmalarını rica ediyor.

AYGÜN KARADOĞAN – DÖNDÜM DELİYE YOUTUBE LİNK: