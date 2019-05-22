ÇEŞME MARİNA 10. YILINI KUTLUYOR

Bu sayımızın Bir Konu, Bir Konuk köşesinde Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan ile Türkiye’de denizcilik, marina yöneticiliği ve deniz turizmini konuşacağız. Ulusal ve Uluslararası birçok önemli ödülün sahibi Çeşme Marina denizcilik sektörüne büyük katkılar ve hizmetler sağlıyor. Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında olan denizciliği geliştirme planları aslında geç kalınmış bir deniz turizmi gerçeğini bize gösteriyor. Çeşme Marina’nın başarılı ve vizyon sahibi Genel Müdürü Can Akaltan bizi kırmayıp sorularımıza içtenlikle cevap verdi.

Can Bey sizi tanıyabilir miyiz? Denizcilikle tanışmanızdan marina genel müdürlüğüne kadar olan süreci kısaca sizden dinlemek isteriz.

Bir kıyı kasabası olan Mersin’in Erdemli ilçesinde dünyaya geldim. Orta öğretimimi Erdemli Anadolu Lisesinde tamamladım ve ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Güverte Bölümü’nden derece ile mezun oldum. A1 JLT mega-yat acente firmasında Bodrum sorumlusu olarak bir buçuk sene çalıştıktan sonra en küçüğü 27, en büyüğü 74 metre olan süper-yatlarda, dünyanın çeşitli sularında kaptan ve ikinci kaptan olarak görev yaptım. Altı sene süren deniz maceramın ardından 2012 senesinde IC Çeşme Marina’da Marina Müdürü olarak göreve başladım. 2014 senesi itibarıyla Genel Müdürlük rolünü üstleniyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Deniz Turizmi üzerine yüksek lisans eğitimimi Marinalardaki Çevre Yönetimi konulu tezim ile 2016 senesinde tamamladım. Halen Uluslararası Çeşme Yat Kulübü, Deniz Turizm Birliği ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği derneklerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım.



Marina işletmeciliği dendiğinde ne anlamalıyız? Türkiye marinacılık alanında nasıl bir seviyede? Dünyaya göre avantaj ve dezavantajlarımızı nasıl değerlendirirsiniz?

Marina işletmeciliğini deniz turizminin resiflerine benzetebiliriz. Nasıl ki resifler diğer deniz canlıları ve balıklarına tutunacak ve beslenecek deniz alanları sağlıyorlarsa, marinalar da deniz turizminin dalış, amatör balıkçılık, yatçılık, su sporları ve kıyı turizmi gibi dallarına güvenli ve çekici bir ortam yaratıyorlar. Marinalar bulundukları destinasyonlara hem değer katıyor hem de ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıma büyük katkı sağlıyorlar.

Ülkemizdeki marina işletmeciliği Avrupalı rakiplerine göre çok daha üst seviyelerde. Marinalarımız yeni, donanımlı ve bakımlılar. Personellerimiz misafirperver ve çalışkanlar. Türkiye marinalarındaki personel sayısı dünyadaki rakiplerine göre çok daha fazla. Bu nedenle daha kaliteli ve hızlı hizmet yaratabiliyoruz. Öte yandan çok istikrarlı olmayan bir coğrafyada yaşıyoruz. Doğal park alanlarımızın sayısı da yetersiz. Bize bırakılan doğal mirası ve çevreyi korumakta başarılı olamıyoruz.

Çeşme Marina’yı önemli kılan ve denizcilerin tercih etmelerini sağlayan nedenler neler?

Çeşme Marina kuzey ve güney rotalarının ortasında yer alan tarihi bir liman. Ege’nin kuzeyine, güneyine ve Yunanistan’ın Sakız Adası’na çok yakın. Aynı zamanda İzmir gibi büyük bir şehrin havalimanına sadece bir saat mesafede konumlanmıştır.

Çeşme Marina çok deneyimli ve eğitimli bir personel tarafından işletiliyor. Aldığı üç ulusal ve üç uluslararası ödül ile başarısını taçlandırıyor. Misafirlerini dinliyor ve en iyi hizmeti hedefliyor.

Çeşme Marina’yı farklı kılan şeylerden biri de çevre ile ilgili projeleri. Çevre ile ilgili sayısız akademik çalışmaya destek olan Çeşme Marina, Midye Projesi, Kalamar Projesi, Zeytinyağı Projesi, Sıfır Atık Projesi ve çevre farkındalık çalışmaları ile öncü durumda. Ayrıca Çeşme Marina bünyesinde Çeşme’nin ilk ve tek elektrikli araç şarj istasyonunu barındırıyor.

Deniz Turizminin Türkiye açısından önemi nedir? Şu anki durumu değerlendirip, hayal ettiğiniz seviyeyi de öğrenebilir miyiz?

Ülkemiz dünyanın en güzel seyir edilecek coğrafyalarından birine sahip. İklimimiz, doğal güzelliklerimiz, tarihi/kültürel değerlerimiz ve denizlerimiz deniz turizmine çok uygun. Ortalama bir yatçı normal bir turiste göre 30 kat daha fazla harcama yapıyor. Süper-yatlardan bahsettiğimizde bu oran katlanarak artıyor. 80 metrelik bir yatın bir limanda iki hafta konaklaması 2.000 kişilik bir kruvaziyer gemisinin uğrak yapması kadar yarar sağlıyor. Ne var ki deniz turizminin değerinin yeterince anlaşılamadığını düşünüyorum. Bir an evvel bir strateji ve ana plan belirleyip doğal parklar ilan ederek çok değerli koylarımızı koruma altına almalıyız. Ayrıca deniz turizmi konusunu bilimsel yöntemler ile araştırıp akılcı yakılışımlar ile stratejilerimizi çeşitlendirip güncellemeliyiz. Deniz turizminde hayal ettiğim seviye turist sayısıyla değil de kişi başına aldığımız döviz miktarı ile rakiplerimizi geride bıraktığımız zamanlardır.

Çeşme Marina denizcilik sektörüne ve denizcilere avantaj sağlayacak projeler üretiyor mu?

Çeşme Marina olarak denizciliğin ve denizcilik sektörünün gelişmesi için tüm olanaklarımızı kullanıyoruz. Bunu yaparken hem halihazırda marinamızda bulunan yat sahiplerimizi hem de potansiyel yat misafirlerimizi düşünerek güzel kampanyalar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda meydana getirdiğimiz Burada Mutluyum Avantajlar Programımız mevcut. Bu ayrıcalıklı avantaj programımızda yat sahiplerimize marinamızda kaldıkları süreye göre ek ay bağlama avantajları, ücretsiz park alanları, ticari alanımızda bulunan restoranlardan indirimler, tekne bakım-onarım işlerinde indirimler ya da ortak paydaşlarımızdan TED Urla kolejinde çocuklarının eğitiminde kullanabilecekleri indirimler gibi birçok avantajlar sağlıyoruz. Bu avantajların tamamını merak edenler www.buradamutluyum.com sitesini ziyaret edebilirler. Bu sene marinamızda yıllık bağlama yapan teknelerimizin yazın gezme planlarını da göze alarak onlar için Seyir Kredisi kampanyamızı oluşturduk. Bu kampanyalarımız sayesinde misafirlerimiz marinamızda kendilerini evlerinde gibi hissedebiliyorlar.

Çeşme Marina’nın sosyal yaşam anlamında ziyaretçilerine sunduğu ne gibi artıları var?

Tekne sahiplerimize sunduğumuz marina hizmetlerimiz dışında deniz kıyısını çepeçevre saran ticari alanımız; hem tekne sahiplerine, hem Çeşme halkına, hem de Çeşme’yi gezmeye gelen misafirlerimize kaliteli bir hizmet sunuyor. Çeşme’ye gelen tüm misafirlerimizi, deniz ve yatlar ile hoş bir atmosferde buluşturmayı başarıyor…

Yaz-kış açık olan ticari alanımızda özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısının artması ile beraber herkesin ilgisini çekebilecek etkinliklerimizi de hayata geçireceğiz.

Yaz sezonu boyunca araç lansmanları ve test sürüşleri her sene olduğu gibi bu sene de Çeşme Marina misafirleri ile buluşacak. Ayrıca meşhur dilek ağacımızın yanındaki sergi alanımızda yine resim, heykel ve el sanatı sergilerimiz misafirlerimizle buluşacak. Marina Yacht Club işletmemizde düzenlenecek canlı müzik performansları aynı kalite ve coşkusuyla yaz sezonunda kışın yorgunluğunu attıracak.

Aralıksız düzenlediğimiz ve bu sene 14. ve 15. Burada Mutluyum Insagram yarışmamız yine düzenlenecek. Yarışmamızın sonucunda Çeşme Marina’da hissettiği mutluluğu bizimle fotoğraf ya da video olarak paylaşıp kazanan misafirlerimiz Çeşme Marina Butik Otelimizde 2 gecelik tatilin tadını çıkaracaklar.

28 Ağustos-1 Eylül arasında EAYK-Çeşme Marina ve Arkas Holding organizasyonluğunda Arkas Aegean Link Regatta yarışımızı düzenleyeceğiz. Tam anlamıyla bir denizcilik festivali havasında gerçekleşen bu organizasyon, bu sene de tüm Çeşme merkez ve çevresinden takip edilebilecek ve çok keyifli görüntülere sahne olacak.

Mayıs ayında bitirmiş olduğumuz İzmir Kış Trofesi yarışlarına, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında, İzmir Sonbahar Trofesi adı altında EAYK-Çeşme Marina olarak ev sahipliği yapacağız.

Bu yıl Çeşme Marina’nın 10. Yılını kutluyoruz ve geçen on yıllık süre içinde Çeşme Marina’da “Burada Mutluyum” diyen yüz binlerce insanın güzel enerjisini yaşıyoruz. Burada Mutluyum sloganı da bu nedenle, içten gelen hislerle ortaya çıktı. Yeni sezonda da herkesi Çeşme Marina’ya bekliyoruz.