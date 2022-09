Zarif çizgisi, kullanışlı ve farklı el yapımı seramik tasarımları ile dikkat çeken Zodiac Ceramics bu sayımızda röportaj konuğumuz oldu. Markayı ve çalışmalarını yakından tanımanız için marka sahibi Ayşe Doğan ile keyifli bir röportaj yaptık.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Edebiyat fakültesi ardından da İstanbul Üniversitesi’nde aldığım eğitimden sonra öğretmenlik hayatım başladı. 10 yıl keyifle mesleğimi yaptım. Çalışma hayatım devam ederken hobi olarak başladığım seramik, bir anda en büyük heyecanım haline gelince çok sevdiğim okulumdan ve öğrencilerimden ayrılma kararı aldım.

Atölyenizde ne gibi faaliyetler bulunuyor?

Atölyede daha çok üretim faaliyetlerim gerçekleşiyor. Üretimin yanında belli aralıklarla seramik workshopları da veriyorum. Bu kısmı beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Workshoplara; çamura dokunmak, üretmek, kendine vakit ayırmak, yeni bir deneyim yaşamak isteyenler katılıyor. İlk defa çamurla tanışan ellerden harika tasarımlar çıkıyor. Böylece seramik bir çoğunun hayatından bir daha hiç çıkmayacak bir hobi belki de uzun vadede bir işe dönüşüyor.

Biraz seramik sanatından bahseder misiniz?

Öncelikle her ürün biricik. Aynı modelde olsalar bile her biri tek tek onlarca kez farklı aşamadan geçiyor. Üstelik her bir aşaması ayrı keyifli, heyecan verici. Bir ürünün son hali için ortalama iki hafta süren bir calışma düşünün. Tam bir sabır işi. Bu durum bence seramik sanatına çok büyük bir değer katıyor.

Markanızı oluşturma fikri nasıl çıktı?

Oldukça zamansız oldu. Üretme heyecanım sonunda bir baktım ki bir markam var. Seramikten önce bir marka oluşturma fikrim hiç olmadı. Hatta atölyemı tuttuğum zaman kendime bir hobi alanı yaratmak istemiştim. İşin buralara geleceğinin farkında değildim. Bir gün bu cümleyi kurabileceğimi hiç düşünmezdim ama şimdi en sevdiğim hobim işim oldu. Üretme heyecanım, çamura tutkum markamı oluşturdu diyebilirim.

Ürünlerinizin tarzlarından, çeşitliliğinden ve kimlere hitap ettiğinden bahseder misiniz?

Tamamen el yapımı ürünlerım eğlenceli renkler, modern, yaratici kulp tasarimlari, renk oyunlari ile sofralara eslik ediyor. Kupa,fincan,kase,mumluk,dekoratif aksesuar gibi farkli urun cesitlerim mevcut.

Zodiac Ceramics ürünlerini nerelerden inceleyebilir ve satın alabiliriz?

Ürünlerimi internet sitem üzerinden satın alabilir, Instagram hesabımdan inceleyebilirsiniz.

shopier.com\zodiacceramics

Instagram: @zodiacceramics

