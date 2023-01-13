PET SEKTÖRÜNÜN İLK PARA PUAN SİSTEMİ; PATİ PARA

Bu sayımızda pet sektörünün ilk ve tek para puan sistemi olan Pati Para’yı ve kurucuları Seymen Sipahi ile Neşet Dilaver’i yakından tanıma fırsatı bulacağız.

Hoş geldiniz öncelikle. Bize kısaca kendinizden ve şirketinizden bahseder misiniz?

Seymen: Hoş bulduk. Ben on beş yılı aşkın bir süredir yazılım geliştirici ve dijital girişimci olarak hayatıma devam ediyorum. Yaklaşık yedi yıl önce ortağım Neşet Dilaver ile Tictocsoft isimli yazılım şirketimizi kurduk ve müşterilerimize yazılım alanında destek vermeye başladık.

Neşet: Merhaba. Benim daha önce yedi yıllık bir ticari bankacılık kariyerim olmuştu. Zaten Seymen’le İzmir Atatürk Lisesi’nde sıra arkadaşlığına uzanan eski bir dostluğumuz var. Biz de farklı sektörlerde işini düzgün yapan insanlar olarak tecrübelerimizi bir araya getirip Tictocsoft’u kurmaya karar verdik. Bir yandan yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimize Web Sitesi, E-Ticaret, Özel Yazılım ve Mobil Uygulama projelerinde destek olurken, bir yandan da kendi projelerimizi hayata geçirip kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Pati Para da bizim bu anlamda yayına aldığımız son projemiz.

Peki bu fikir nerden ve nasıl ortaya çıktı? Öncelikle Pati Para’nın hikayesinden bahsedelim.

Seymen: Pati Para fikri sevgili Pesto’muzun ailemize katılması, ve dolayısıyla son kullanıcı olarak pet sektörüne dahil olmamızla ortaya çıktı. Bu arada Pesto 1.5 yaşında Lagotto Romagnolo cinsi patili çocuğumuz. Tabii ki bir evlat sahibi olmanın getirdiği mutluluk ve sorumlulukla birlikte, evcil hayvan sahiplerinin yaşadığı mama fiyatları, en doğru mamaya ulaşma, bakım ve sağlık gibi düzenli harcamaların getirdiği sıkıntıları biz de fark etmeye başladık. Patili dostlarımız için en iyi ürün ve hizmetleri satın almaya çalışırken, fiyat ve indirim takipleri yorucu bir hal alınca Pati Para projemiz de şekillenmeye başladı. Tüm bunlardan yola çıkarak, hem sektördeki pati dostu işletmeleri hem de evcil hayvan sahiplerini memnun edecek, ve onları aynı yerde buluşturacak bu projenin içinde bulduk kendimizi.

Pati Para nedir ve nasıl kullanılır? Kısaca anlatır mısınız?

Seymen: Tabii. Pati Para’nın önce ne oluğunu ve ne işe yaradığını anlatayım size. Pati Para’yı kısaca, pet sektörü için özel olarak geliştirilmiş, temelinde alışveriş yaptıkça puan kazandıran ve bu puanları indirime dönüştüren bir para puan sistemi olarak tanımlayabiliriz. Pati Para sayesinde pati dostu tüketicilerin alışverişlerinde indirim arayışına son verirken, pet işletmeleri de müşteri bağlılığını artırabilir ve daha fazla müşteriye ulaşabilirler. Aslında bunu tüketici ve işletme arasında karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşma olarak görebiliriz. Yani bir kazan kazan sistemi yaratıyoruz.

Peki Pati Para hangi işletmelerde kullanılabiliyor.

Seymen: Pati Para, pet sektöründe hizmet veren Pet Shop, Pet Kuaför, Veteriner Kliniği, Pet Otel, Pet Kafe, Köpek Eğitmeni,Pet Taksi gibi son kullanıcıya hizmet veren tüm pet işletmelerde hizmet verebiliyor.

Nasıl çalıştığını kısaca anlatır mısınız?

Neşet: Pati Para üye işyerleri kendilerine verdiğimiz bir üye işyeri paneli vasıtasıyla, alışverişler üzerinden verecekleri indirim puan oranlarını ve referans olan müşterilerine hediye edecekleri puan tutarlarını tanımlayabiliyorlar. Evcil Hayvan sahipleri de yaptıkları alışveriş üzerinden, aynı işletmede harcamak üzere, Para Puan kazanabiliyor ve mobil uygulamamız üzerinden kampanyaları, indirim yapan üye işyerlerini takip edebiliyorlar.

Referans olan müşteri dediniz. Bunu biraz açar mısınız ve bunun yanında bilmediğimiz başka özellikler de var mı?

Neşet: Evet. Sistem içerisinde bir müşteri referans modülü de mevcut. Pati Para üyesi bir kullanıcı, üye işyerimizi yeni bir kişiye önerip alışveriş yapmasını sağlarsa, üye işyerimizin belirlediği tutarda bir para puan hesabına yükleniyor. Yeni üye olan müşteri ise indirim puanı kazanmaya hemen başlıyor. Yani bir kazan kazan özelliği daha olmuş oluyor.

Bununla birlikte sistemimizde üye işyerlerimiz tüm müşterilerine SMS kampanyası düzenleyebiliyor ve uygulamamızda yer alan kampanyalar bölümünden, tüm Pati Para üyelerini, bu indirim kampanyalarından haberdar edebiliyor. Ayrıca üye işyeri, mobil uygulamamızda kendilerine ayrılan profil sayfaları vasıtasıyla, potansiyel müşterilerine tanıtım yapabiliyor. Son kullanıcı pati dostları ise, indirim için kazandıkları para puanları dilerlerse sokak hayvanları için bağışlayabiliyor.

Sokak hayvanlarına bağış gibi sosyal sorumluluk açısından çok önemli bir konuya değindiniz. Biraz detaylandırır mısınız?

Seymen: Biliyorsunuz sokak hayvanlarının yardıma gerçekten ihtiyacı var ve bu durum bizim de hassasiyetle yaklaştığımız çok önemli bir konu. Biz de pati dostu bir ekip olarak onlara nasıl bir fayda yaratabiliriz diye çok düşündük ve iki tane fikir ortaya çıktı.

Birincisi; Pati Para kullanarak indirim için para puan kazanan kullanıcılar isterlerse bu puanları, indirimde kullanmak yerine, seçtikleri STK vasıtasıyla, şeffaf bir şekilde, sokak hayvanlarına bağışlayabiliyorlar.

İkincisi ise; Mobil uygulamamızda yer alan sektörel sorulara cevap vererek kazandıkları para puanları sokak hayvanlarına mama olarak gönderebiliyorlar.

Eylül ayında düzenlenen Pet İzmir 2022 Fuarı’na da katıldınız sanırım. Orada tepkiler nasıldı? Ve bir de çok konuşulan bir hediyeniz varmış ziyaretçilerinize. Biraz da bunlardan söz eder misiniz?

Neşet: Evet, Pet İzmir 2022 Fuarına katıldık ve çok güzel tepkiler aldık. Sektörün çok farklı paydaşlarıyla tanışma ve onları yakından tanıma fırsatı bulduk. Doğru bir yerde ve doğru bir işin içinde olduğumuzu hissettik. Hediyemiz ise çok ses getirdi. Ziyaretçilerimize ücretsiz dijital tasma hediye ettik. Hala bununla ilgili bazı talepler alıyoruz. Bu konuda da yeni bir projemiz var. Olgunlaşınca onu da sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız.

Tictocsoft’ta projeler durmadan devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Peki Pati Para üyesi olarak hem para puan kazanmak isteyen hem de sokak hayvanlarına bağış yapmak isteyen pati dostları nasıl üye olabilir?

Seymen: Evet projelerimiz bitmiyor ve durmadan yeni gelişmelere ve teknolojilere adapte olmaya devam ediyoruz ve bundan çok memnunuz.

Pati Para’nın bir Mobil Uygulaması var. Kullanıcılar App Store veya Google Play’den uygulamamızı ücretsiz olarak telefonlarına indirip, kendilerine en yakın üye işyerlerimizi görebilirler. Hem yaptıkları harcamalar üzerinden para puan kazanıp indirim elde edebilirler, hem de isterlerse bu puanları sokak hayvanlarına bağış olarak gönderebilirler.

Üye işyeri olmak isteyen işletmeler ise, www.patipara.com web sitemizden işletme üyeliği başvurusu yaparak, bir yıl ücretsiz üyelik imkanından faydalanabilir.