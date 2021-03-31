ORGANİK KUMAŞLI RAHAT TASARIMLAR; ASLI YARIŞ

İlkbaharın bazen yağmurlu ve serin, bazen de güneşli günlerinden herkese merhaba. Bahar ve yazın verdiği enerji, her zaman kış aylarından daha farklı olmuştur ki biz de Aslı Yarış markası olarak organik ürünlerimizin tonlarını seçerken doğadan esinlenerek masmavi gökyüzünden ve yemyeşil çayırlardan ilham alarak hazırladık yeni ürünlerimizi. Böylece tüm çalıştığımız tonlar doğayı ve enerjisini bize sunarken, doğa dostu ürün olmaları ile de, biz de doğaya saygı ve sevgimizi sunmuş olduk.

Bu sezon genç çocuk dediğimiz 10-12-14 yaş ürün gruplarını da ürün ağımıza ekleyince aile boyu rahatlık ve şıklık sunduğunuz bu Aka Koleksiyonu devam parçaları markamıza güzel bir dinamiklik getirmiş oldu. Hem renk tonları bu yılın en çok gördüğümüz trend olan mavi ve yeşil tonları olması çok iyi tesadüf oldu ki; ben tesadüflere değil, üzerinde iyi odaklanılmış, çalışılmış şeylerin bize başarı ile geri döndüğüne inanırım.

Aslı Yarış genç çocuk ürünlerinin tanıtım çekimlerinde kızım Ada ve oğlum Hüseyin Kaya yer aldılar, bana destek oldukları için onlara buradan da bir kez daha teşekkür ediyorum. Çekimler sırasında oldukça eğlendik ve ortaya harika bir çalışma çıktı.

Bir ürün için modelinin ve fonksiyonelliğinin yanında, doğa dostu materyal, boya, ambalaj gibi detaylarına dikkat çekmek için ilk çekimde boya kullanıp, parmaklarımızla resimler yapıp, yazılar yazdık. Sonraki çekimlerimizde yine benzer malzemeler kullanmayı planlıyoruz. Ürünler de çekimler de çok beğenildi, bence artık organik kıyafetlere daha fazla ilgi gösteriliyor, zaten böyle bir ürün eskimiyor, yıpranmıyor ve büyük bir konfor sunuyor, tabii ki şıklık ile beraber.

Yeni ürünlerimizin tanıtımları sürerken bir yandan da çizimlerime devam ediyorum. Şu an web sitemizde de satışı olan, kendi el çizim baskım ile yüzde yüz pamuk kumaşın rahatlığını buluşturduğum kadın pijama altı dikkat çekti. İlerideki günlerde organik şort grubumuz ve el çizimi ürünlerimiz yine sizlerle olacak. ‘Kau’ ismini verdiğim farklı renklerdeki şekillerden oluşan kartvizitimde ve Instagram sayfa logomda da kullandığım kendi çizimim olan şekillerden de farklı tasarımlar gelecek yakın zamanda.

Yaz koleksiyonumuz Ava’ya ve Aka koleksiyonumuzun tüm ürünlerine web sitemiz asliyaris.com.tr ‘den ulaşabilir ve markamızı @asliyaris Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

Hepimize sağlıklı, mutlu bir bahar dilerken Mavişehir Dergisi’ne bu güzel röportaj için teşekkür ediyorum. Sevgiler…