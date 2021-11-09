LUVİ SHOES

Şık tasarımlarıyla dikkat çeken İzmirli marka Luvi Shoes, çalışmalarını Mavişehir Dergisi için anlattı.

2003 yılında çanta markası olarak hayatına başlayan şirketimiz İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Yenilikçi vizyonu ve üstün müşteri memnuniyeti sayesinde gün geçtikçe büyüyen şirketimiz daha sonra yönünü ayakkabı sektörüne çevirerek Luvi Shoes markası olarak yoluna devam etmektedir. Luvi kelimesi ise “Işık insanı” anlamına gelmektedir. Anadolu’nun en eski halklarından biri olarak kabul edilen Luviler’in de Anadolu’nun ışık insanları olduğu bilinmektedir. Bu yüzdendir ki, bizim yola çıkma hikayemizde “Işık veren olmak” yer alır. Marka ismimizi yaratan bu hikaye ile; ilham kaynağımız kadınların hayatlarına ışık tutarak, hizmet kalitesindeki başarı ile onları mutlu etmeyi amaçlıyoruz.✨

Instagram: @luvishoes

www.luvishoes.com