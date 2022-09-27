LÜKS VE ŞIK TASARIMLAR SUNAN PERDUE MAVİŞEHİR’DE

20 yıllık tecrübesiyle Mavişehir’deki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan, lüks, kaliteli ve şık tasarımlarla müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunan, Jab Anstoetz’in yetkili satış noktası olup, Versace, Roberto Cavalli gibi dünya markalarını müşterileriyle buluşturan PERDUE, bu sayımızın konuğu oldu. Markayı ve çalışmalarını sizler için marka sahiplerinden dinledik.

Ben Yusuf Hayıroğlu. Kardeşim, aynı zamanda ortağım olan Bertuğ Hayıroğlu ile çıktığımız bu yolculuk sektörel anlamda yeni bir başlangıç gibi gözükse de esasen perde üzerine olan uzmanlığımızın temeli 2000li yılların başlarına dayanmakta. İşin mutfağı derler ya işte biz de tam olarak oradan gelmekteyiz.

2002 yılında küçük bir işletme olarak başladığımız bu serüveni büyüterek devam ettirmek bizim başlıca hayallerimizden biriydi. Atölyecilikle başladığımız bu meslek bize annemizden miras diyebilirim. Annemiz Nuray Hayıroğlu sayesinde şu anki mazağamızın temellerini atıyoruz. Başta dediğim gibi yeni bir mağaza olarak tanınsak da 20 yıllık büyük bir tecrübenin getirdiği birikimle bu mağazamızı açmış bulunuyoruz. Dün nasılsa, bugün de yine aynı şekilde ürün ve hizmetlerimizde kaliteden taviz vermeden, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak daha geniş kesimlere hizmet vermeyi hedefliyoruz.

İşimiz gereği her şeyin en ince ayrıntısını düşündüğümüz PERDUE’de en iyi markalarla, en iyi şekilde müşterimize hizmet sunmayı kendimize amaç edindik. Mağazamızda dünyaca ünlü markaları bünyemizde barındırmamızın yanısıra JAB ANSTOETZ ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda yetkili satış noktası olarak da hizmet vermekteyiz. Birçok yerli ve ithal kumaş markalarının yanında; duvar kağıdı, döşemelik kumaş çeşitleri, halı ve aksesuar gibi geniş bir yelpazeyle müşterilerimize çeşitlik sağlayacağız. VERSACE, ROBERTO CAVALLI, ARMANI, MISSONI, TAPETEX gibi dünyaca ünlü markaların duvar kağıtları ve binlerce çeşit halı seçenekleriyle müşterilerimizin yaşam alanlarına değer katarak, onlara en iyi kalite ve hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Mavişehir’de özenle dekore ettiğimiz geniş ve konforlu PERDUE mağazamıza, tüm konuklarımızı heyecanla bekliyoruz.

Adres: Caher Dudayev Bulvarı No: 26 / E – Livin Mavişehir

Tel: 0530 467 83 61 Instagram: @perdue.home