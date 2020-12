LEO BY İREM BUTİK

Hizmet vermeye başladığı ilk günden beri bizim de yakından takip ettiğimiz çok şık bir butik LeoByİrem… Alsancak Gül Sokak’ta geçtiğimiz aylarda kapılarını açan Leo By İrem Butiğin sahibi genç ve başarılı iş kadını İrem Özdemir Ay, bu sayıda bizlere kendisini ve çalışmalarını anlattı.

İrem Hanım işinizi tutkuyla yaptığınız hemen belli oluyor.

Bu işe başlamaya nasıl ve ne zaman karar verdiniz?

Kendimi bildim bileli alışveriş yapmak en büyük tutkum olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra da hiç mezun olduğum bölümle ilgili bir işte çalışmak istemedim, bir süre kendi şirketimizde çalıştıktan sonra artık kendimi mutlu hissedebileceğim en sevdiğim işi yapmanın zamanı gelmişti. Ve en büyük destekçim babam bana cesaret verdi, sonra da hayallerim kısa bir sürede gerçek oldu. Şimdi çok mutluyum mağazamı ve işimi çok seviyorum. Bu iş ile ilgili daha bir çok planım var, umarım zamanla hepsi gerçek olur.



Butiğinizdeki ürünlerden biraz bahseder misiniz? Daha çok kimlere hitap ediyorsunuz?

Butiğimdeki ürünler her kesime hitap ediyor aslında, kalite benim için çok önemli bir unsur. Her ürünün en iyi kalitede olmasını istiyorum. Kendim alıp giymeceğim bir şeyi asla şeçmiyorum. Her bedene ve her yaşa hitap ediyoruz . Günlük giyimden, gece kıyafetlerine kadar bir kadının ihtiyacı olan her çeşit kıyafet Leo By İrem’de mevcut.



Alsancak’taki mağazanıza ek olak internet satışlarınızla ilgili neler söylemek istersiniz? Ürünlerinizi nerelerden satın alabilirler?

Alsancak mağazamıza ek olarak, www.leobyirem.com internet sitemizden de alışveriş yapabiliyor müşterilerimiz. Ayrıca @leobyirem Instagram adresinden DM yolu ile sipariş verebilir ve 0(552) 814 26 07 whatsapp sipariş hattından da bize ulaşabilirler.