KÜÇÜK SİYAH ELBİSELER

Giysi dolabımızın her daim kurtarıcısı hayatımızı kolaylaştıran küçük siyah elbiseler. Audrey Hepburn’ün Breakfast at Tiffany’s filmiyle en çok yıldızı parlayan siyah elbiseleri günlük yaşantımızın pekçok önemli davetinde defalarca giyiyoruz. Biz kadınları ne giyeceğim derdinden kurtaran bu elbiseler aynı zamanda bütçe dostu; çünkü giysi dolaplarımızdaki ömürleri oldukça uzun. Bu pratik elbiseler hayatımızda her şekliyle yer alırken hem şık hem spor olarak kombinlenebiliyor.

Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz küçük siyah elbiseler en başta sizi olduğunuzdan zayıf gösterir. Asil duruşunun yanı sıra yüzünüz ve makyajınızla ön plana çıkmanızı sağlar.

Moda olandan çok daima klasik parçaların peşinden giden biri olarak, “Little black dress” kavramının hayatımdaki yeri büyük. Siz siz olun giysi dolabınızda yoksa hemen bir tane edinin. Sevgiler 🙂

