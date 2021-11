%100 premium pamuk ile üretilen, çevreye uyumlu sürdürülebilir ürünler iBeach and More markası tarafından satışa sunuluyor.

Markanın kurucusu İzmirli İrem Altındağ Hausermann ile keyifli bir söyleşi yaptık.

Markanın oluşma sürecinden biraz bahseder misiniz?

Brezilya’ya taşındıktan sonra, plaj ve ev giyiminden otel tekstiline kadar kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerin eksik olduğunu fark ettim. Aynı zamanda Türkiye’den geldiğim için, Türkiye’nin sürdürülebilirlik ve kalite açısından sunabileceği çok şey olduğuna ikna oldum. Kalite vurgusunu ortaya çıkaran ve müşteriye dokunan modern bir markayı oluşturma fikri ile birlikte markanın kuruluşunda ilk adımlar atılmış oldu. iBeach and More, sürdürülebilir, şık ve konforlu plaj giyimine yönelik ilk hedef pazar Brezilya`nın bir sonucuydu. Aslında iBeach and More sadece plaj ürünlerini temsil etmiyor, bugün Avrupa’da ve Türkiye’de talebi artan çok çeşitli natürel ev tekstili ve üst kalite otel tekstil ürünlerini sunuyoruz. Vizyonumuz, kalite üzerine inşa edilmiş Türk tekstilini sürdürülebilir, şık ve trend ürünler ile dünyaya pazarlamaktır.

Satışa sunduğunuz ürünler kullanıcılarına neler vaadediyor?

Hayattaki en sıradan şeyler için bile herkesin lüks hissini hak ettiğine inanıyoruz. Kullanıcıların kendini değerli hissetmesini sağlayacak, kullanırken konforun ve kalitenin tadını çıkarabilecekleri ürünler sunuyoruz. Çevre dostu olmak, kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti bizim üç temel bileşenimiz. Tüketicilere %100 doğal pamuk, premium kaliteli ve sürdürülebilir ürünleri ulaştırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin senelerce yıpranmadan kullanabilecekleri, hem de yıkama esnasında enerji ve su tasarrufu edebilecekleri sürdürülebilir, şık ve trend koleksiyonlar hazırlıyoruz.

Biraz da ürün çeşitliliğinizden bahsedelim.

Müşterilerimize çok çeşitli Naturel Ev & Plaj ve Otel Tekstil Ürünleri sunuyoruz. Türk tekstili yüksek kalitesi ile tanınır, geleneksel tasarımı minimalist ve modern dokunuşla birleştiriyoruz. Koleksiyonlarımızda zarif ayrıntılarla zenginleştirilen sadeliğin güzelliğine inanıyoruz.

Sıradanlıktan sıyrılarak fark yaratacak natürel havlu & peştemal, yatak & koltuk örtüsü, nevresim takımı, kırlent kılıfı ve TV şalları, bebek battaniyeleri, ev ve plaj giyim ürünleri gibi naturel ev ve plaj tekstili koleksiyonlarımız ile hizmet vermekteyiz.

B2B ortaklarımız için, firmalar ve dizayn oteller, özel tasarım ve çözümler sunarak yüksek kaliteli ev ve otel tekstili ürünleri ile katma değerli bir hizmet sunuyoruz.

Markanız kalite odaklı olduğu gibi aynı şekilde tasarıma da oldukça önem veriyor. Ürünleriniz kimlere hitap ediyor?

%100 doğal pamuktan ve kanserojen olmayan boyalardan üretilen ürünlerimiz çevreye ve kendine duyarlı, kaliteyi hissetmek isteyen tüm tüketicilere hitap etmektedir.

• Dokunduğunda kalite ve konforun keyifini çıkarmaktan hoşlanan,

• Çok amaçlı kullanıma uygun ürünler tercih eden,

• Cildi, sevdikleri ve çevre için en iyisini isteyen,

• Hızlı tüketim ürünlerinin evde yarattığı ağırlıktan hoşlanmayıp sadelik arayan,

• Doğallığın modern çizgilerle harmanlanmış olduğu ortamlardan keyif alan,

• Naturel, sürdürülebilir ve minimalist dokunuşlardan hoşlanan,

• En önemlisi kendini değerli hissetmek isteyen herkese hitap ediyor.

Özetle; Kendini değerli hissetmek isteyen ve çevreye duyarlı herkese hitap ediyor diyebiliriz.

Satın almak isteyenler nereden ulaşabilirler?

Direkt satın almak isteyen müşterilerimiz www.ibeachandmore.com web sitemiz üzerinden Türkiye Sanal Mağazasına tıklayarak ya da sosyal medya üzerinden de kolaylıkla ulaşabilirler. @ibeachandmore

Pandemi ile birlikte C2C e-ticaret modeli ile farklı pazaryerlerinde de satışa başlamış bulunmaktayız. Trendyol, Hepsiburada gibi platformlar üzerinden de kolaylıkla ulaşabilirler.

Kurumsal firma hediyeleri, mağaza ve design oteller gibi toptan satın alım talepleri için contact@ibeachandmore.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirler.

Neden sürdürülebilir ürünler?

İklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle yüzleşmeye başladık, özellikle bu sene karşımıza en çok çıkan kavramlardan biri sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir yaşam tarzı ve sıfır atık yaşam. Sürdürülebilir ürünlerin üretimi sırasında doğal yetiştirilen pamuk ve zararlı olmayan boyalar kullanılarak düşük karbon ayak izi sağlanabilmektedir .

Hızlı tüketim ürünlerinin aksine sunmuş olduğumuz naturel ürünler senelerce kalitesini koruyarak daha az tekstil atığına sebep olmaktadır. Ekstra uzun liflere sahip, yıkandıkça yumuşaklık kazanan, sıradan kalitelere kıyasla hızlı kurumasını sağlayan üstün kaliteli iplik kullanıyoruz. Bu da yıkama esnasında enerji ve su tasarrufu sağlamış oluyor. Sürdürülebilir ürünler gibi sürdürülebilir ambalaj da önemlidir. Kargo ve paketlerimizde plastik ürün kullanmayarak, çevre dostu ambalajlamaya özen gösteriyoruz.