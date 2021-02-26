HANER BUTİK

Bostanlı’da çok şık, yepyeni bir butik… Instagram sayfası ve mağaza dekorasyonu ile dikkatleri üzerine topluyor… Bu sayıda sizleri Haner Butiğin sahibi Pınar Haner ile tanıştırmak istiyoruz…

Instagram: @hanerbutik

Pınar Hanım sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Merhaba, ben Pınar Haner. 35 yaşında evli ve iki çocuk annesiyim. İzmir doğumluyum.



Haner Butik henüz çok yeni ama Bostanlı’da kısa sürede büyük ilgi gördü. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Öncelikle bulunduğum konum Bostanlı’nın en güzel sokaklarından biri. Benim her zaman enerjim yüksektir. Ve bu enerjimi müşterilerime de hissettirdiğimi düşünüyorum. Kısa zamanda burada güzel bir müşteri kitlem oluştu. Her geçişinde bana uğrayıp çikolata bırakan, tatlı müşterimden de bahsetmeden edemeyeceğim mesela. 🙂



Mağazanızın dekorasyonu da en az satılan ürünler kadar şık… İşinizin her detayıyla siz mi ilgileniyorsunuz?

Çok teşekkür ederim. Dekorasyona ilgim hep vardı. Eşimin de ufak dokunuşları ile birlikte böyle bir güzellik çıktı ortaya. Buraya gelen müşterilerim yalnızca alışverişe değil, kendilerini mutlu hissedebilecekleri şık bir mekana gelsinler istiyorum.



Instagram sayfanızdaki şık fotoğraf çekimleriniz hemen dikkat çekiyor. Ürünlerinizi yakından da görünce fotoğrafın yanıltıcı olmadığını fark ettik. Satışa sunduğunuz ürünlerinizi nelere dikkat ederek seçiyorsunuz?

Tabii ki benim için öncelik kalite.Kendimin giyemeyeceği hiçbir şey yok butiğimde. İzmirli hanımlar olarak zaten moda ve kendimize bakım konusunda oldukça bilinçliyiz. Bostanlı ağırlıklı olmak üzere İzmirli müşterilerimin zevkine uygun şıklıkta ve kalitede ürünler bulunduruyorum butiğimde. Aldığım olumlu dönüşlerden de doğru seçimler yaptığımı fark ederek mutlu oluyorum.



Haner Butik ürünleri daha çok kimlere hitap ediyor?

Butiğimdeki ürünler her kesime hitap ediyor. Günlük giyim, spor ve şık ürünlerim de mevcut. Haner Butik’ten aldığınız kombinlerle spor salonunda çok şık olabileceğiniz gibi aynı şekilde iş toplantılarınıza da şık kombinlerle gidebilirsiniz. Güzel geri dönüşler alıyorum.

Mağaza dışında internet satışınız da bulunuyor mu?

Bostanlı’daki mağazamın dışında müsterilerim, Instagram sayfamızın (@hanerbutik) DM bölümünden veya 05326883562 numaralı WhatsApp sipariş hattından da bizlere ulaşabilirler.