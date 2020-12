EYLÜL AYDIN DESIGN

Bu sayımızda sizleri İzmirli bir marka olan Eylül Aydın Design’ın başarılı tasarımcısı ve kurucusu Eylül Aydın ile tanıştırmak istiyoruz. Kendisine çalışmalarını ve markasını sorduk, Mavişehir Dergisi okurları için yanıtladı… Instagram: @eylulaydindesign

Eylül Hanım kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tasarımla nasıl tanıştınız?

Küçük yaşlardan beri tasarıma ilgim hep vardı, bunu bir gün hayata geçirebilmek en büyük hayalimdi diyebilirim. Bir gün hayallerimi daha fazla ötelemek istemediğime karar verdim ve kendime şunu söyledim: şu an değilse ne zamandı. Zamanın molası yoktu çünkü. Cesaretle radikal bir başlangıç yapmasaydım benim hayatımda belki hep ötelediğim bir hayal olarak kalacaktı. Bu kararı aldıktan sonra o süreçte ailem en büyük destekçim oldu ve hemen ön hazırlıklara başladım. Ardından tasarım eğitimi ile birlikte üretim için kolları sıvadım. İçlerinde tasarımlarımla birlikte hazır üretimin de olduğu bir yelpaze sundum. Bizi tercih eden müşterilerimizden güzel geri dönüşler almak beni çok mutlu etti ve daha da cesaretlendirdi. Beni heyecanlandıran, beni yansıtan bir meslek. Heyecanı hiç bitmiyor 🙂 Çünkü sıfırdan parçaları birleştirerek ortaya çıkarttığın, ürettiğin ayakkabılara bakınca işte mutluluk bu diyorsun. Hele bir de ürünlerimizin beğenilerek kullanılması o da bambaşka bir mutluluk. Benim emeğimin dışında her bir parçası tek tek ustaların ilmek ilmek el işçiliğinden geçiyor. Onların hakkı çok büyük. Akabinde güzel bir sonuca güzel bir ekiple varıyoruz. Hepsine ayrı ayrı minnettarım.

Bir girişimci kadın olarak, kadınlarımıza söylemek istediğim şeyler var; Her zaman güçlü ve sağlam durun, hayallerinizden asla vazgeçmeyin ve bir şeylerin olmasını gerçekten istiyorsanız elinizden gelenin fazlasını yapıp ne tür zorluklarla karşılaşırsanız karşılaşın asla pes etmeyin. Önce kendinize inanın. Kendi ayaklarınız üzerinde durup ekonomik özgürlüğünüzü elinize alın.



Markanız henüz çok yeni. Yakın gelecekteki hedefleriniz neler?

Evet yeni doğmuş bir bebek gibi :)Öyle adlandırıyorum. Onun gelişmesi ve büyümesi adına özenle, titizlikle çalışıyorum. Aslına bakarsınız hayata geçirmek istediğim şeyler arasında sadece bir ayakkabı markası yaratmak değil aynı zamanda kadın giyim, erkek giyim, çanta, aksesuar geniş bir yelpazeyle ürünlerimi markamla birleştirip tüketiciye sunmak var. Bunun için gerekli zemin hazırlıkları yapılıyor.



Tasarımlarınızı hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz?

Bunun için iyi bir gözlemci, hayal gücü ve aynı zamanda modayı da takip etmek gerekiyor elbet. Ben bunlara ilave olarak duygularımla da harmanlıyorum. Bazen karalama yaparken sadece duygularıma kulak verdiğim de oluyor. Her an her şeyden bir anda hiç ummadığınız bir şeyden ilham alabiliyorsunuz.Arada modanın dışına çıkıp klasik diye adlandırdığımız hiç ölmeyecek modeller de üretebiliyoruz. Tasarımın kavramı zaten sonsuz hayal gücü, müşterilerimizle ortak duyguda buluşabileceğimiz ürünler tasarlayıp üretmeye çalışıyoruz.



Eylül Aydın imzalı ayakkabıları giyenlere neleri vaad ediyorsunuz?

Bu yola ilk başladığımda amacım sadece deri ayakkabılarla tüketicileri buluşturmaktı. Fakat sonrasında belli kesimden çok fazla yorumlar aldık suni deriden de neden yapmadığımıza dair. Onların da ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına suni derileri araştırmaya incelemeye başladık. Suni derilerin de basamak basamak kaliteleri var ve hatta öyle suni deriler var ki gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız. Biz de bunun için kolları sıvadık, gerçek derilerden üretilen ayakkabıların yanında suni derinin de kalitelisini bulup bazı modelleri suni deriden yaptık. Böylece gerçek deri ayakkabı isteyen müşterilerimizin de, suni deri ayakkabı isteyen müşterilerimizin de ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık.Önceliğimiz müşterilerimize doğru hizmeti verip onları memnun etmek, benim için bu çok önemli. Bir işi sadece yapmak için yapılmasına her zaman karşıyım. Mükemmelliyetçi tarafım hep baskın gelmiştir. Biz işimizi en iyi şekilde, en iyi özenle ve titizlikle yapıyoruz.