EN RAHAT VE EN ŞIK AYAKKABILAR; EYLÜL AYDIN

El işçiliğiyle hazırlanan ayakkabıların marka kurucusu ve tasarımcısı Eylül Aydın, 2021 yaz koleksiyonunu Mavişehir Dergisi’ne anlattı.

Koca bir kışı maalesef renksiz geçirdik hep birlikte. Bu sezonda acısını çıkarmak ister gibi cıvıl cıvıl renklere sarı, lila, gökyüzü mavisi, yeşil, pembe gibi renklere yoğunlaştık. 2021 Yaz Gün Şıklığı Koleksiyonumuzda daha çok akşam şıklığıyla birlikte günlük yaşantımızda da şık olmak isteyen hanımlarımıza göre tasarlanan modellerimiz var.

Yine bu sezonda da küt burun modellerle çok karşılaşacağız.Yazın renk renk topuklu sandaletler, terlikler olmazsa olmazımız. Çok basit kombinlerle ayağımıza giydiğimiz bir ayakkabı veya bir terlikle şıklığı yakalayabiliyoruz. Üzerimize bir t-shirt bir jean çekip ayağınıza koleksiyonumuzdan seçtiğiniz ayakkabı veya terlik ile bir anda şıklık yaratabilirsiniz.

Ürünlerimiz ayak sağlığımızı da düşünülerek kullanılan kaliteli malzemelerden bir araya getirilip, alanında gerçekten çok iyi ustaların el işçiliğinden geçiyor. Zaten kaliteli ürün ve kalitesiz ürün her zaman kendini gösterir.Biz ürünlerimizin malzemesine ve işçiliğine güveniyoruz. Size de keyifle kullanmak kalıyor.

Instagram: @eylulaydinofficial

Instagram: @eylulaydinofficial