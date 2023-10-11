ÇEVRE DOSTU VE ZAMANSIZ TASARIMLAR; ASLI YARIŞ

Başarılı Tasarımcı Aslı Yarış ile kendi adını taşıyan markası ve yeni koleksiyonu üzerine keyifli bir söyleşi yaptık.

Mavişehir Dergisi ve okurlarına merhaba. ASLI YARIŞ markası olarak derginize misafir olduğumuz son sayıdan sonra markamızı kuvvetlendirmek, yeni pazarlar açmak için yavaş moda anlayışına da uygun yeni ürünler ekledik. Marka stratejimiz ile bütünleşen bir büyüme yaşıyoruz, bu durumdan mutluyuz.

ASLI YARIŞ markası moda ve sanat sevgisi ile Aslı Yarış tarafından 2020 yılında kuruldu. Markamız sürdürülebilir moda anlayışı ile üretim yaparken, zamansız, uzun ömürlü ürünler üretiyor. Çevre ve insan sağlığı için doğal, organik materyaller kullanmayı tercih ediyoruz. Tasarladığımız ve çekimlerimizde kullandığımız recycle art çalışmaları ile çevreye duyarlılığı arttırmayı ve hızlı moda anlayışına karşı duruşumuzu göstermeyi hedefliyoruz. Koleksiyonlarımızda temel ihtiyaçlara yönelik ürünleri organik ve doğal materyallerle tasarlıyoruz.

Markamızın kurucusu olarak modayı seviyorum. Yurtdışında yaşıyorum ve sanat ile bütünleşmiş bir yaşam şeklim var. Gözlemci yönüm oldukça kuvvetli. Alışverişi de tasarım yapmak kadar seviyorum. Ama alışverişlerim kolay ve zor geçer. Bir ürün dikkatimi çektiği halde elime alıp bıraktıysam materyali, kalıbı bir şeyi eksiktir mutlaka. Anında zihnimde yeniden tasarlanmış, benim için kusursuz görünümü çizilir. Bu duruma engel olamıyorum. Niye de olayım, zihnim tasarım makinası gibi günde yüzlerce, hele ki sokaktaysam binlerce tasarım yapıyor. Başarılı da. Gülüyorum şu an 🙂 Bıraktım tasarlıyor ve süreli yapıyor, makine gibi. Android tasarım yeteneğine sahip bir beynim var gibi hissediyorum 🙂

Ben bunu her gün mutlaka okuyan ve araştıran bir beynin başarısı olarak görüyorum. Tasarımlarımda yaşadığım üç şehrin, öğrenmenin ve çok seyahat etmemin etkisinin de olduğunu düşünüyorum.

Ürün ağımızı genişletmek markamızı büyütüp, pazarda daha da kuvvetlendirecektir. Yeni bir ürünümüz askıda yer alıyorsa mutlaka önceden ürettiğimiz ürünlerle de kombinlenebiliyordur. Çok büyük bir gardrop düşünüyorum zihnimde, her ürünün birbiri ile kombinlenebildiği. En çok gelen soru ve sorun gardroplarının içi birçok kıyafet ile doluyken yeteri kadar kombin yapamadıklarını söyleyen moda severler. Çağımızın sorunlarından. İşte markamız bunun aksine işliyor. Bu güzel bir şey. Ürünlerimiz birbiri ile zamansız kombinler oluşturuyor. Bu harika bir şey. Bana tasarımcı olarak tasarım heyecanı veriyor.

Bir AY ürünü geçmişte moda olmuş, şu anda moda olan, gelecekte de moda olacak doğa dostu bir üründür. Çok heyecan ve gurur verici değil mi?

Bu yaz çıkardığımız Saku Koleksiyonu çok alkış aldı. Çekimlerimizde recycle art parçalar kullandık ki çevre duyarlılığımızı gösterelim ve bu konuya dikkat çekelim.

Dünyamızın doğa dostu ürünler üretirken modaya da yön veren güçlü markalara ihtiyacı var. Çoğalıyoruz ve daha da çoğalmalıyız. Siz çevre farkındalığı olan moda severler ve bizlerin duyunurluluğunu arttıran değerli yayın kuruluşları ile bunu başaracağız.

Görüşünceye kadar sağlıkla üreteceğimiz, mutlu yarınlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. ASLI YARIŞ

Instagram: @asliyaris