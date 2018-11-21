Biraz trend, biraz zamansız…

Bugün her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz zamansız parçalar ve sezon trendlerinden bazılarıyla hazırladığım görünümler ile karşınızdayım. Siyah mini elbisem, jean ceketim; bir diğer görünümde de hafif dökümlü tişörtüm ve yüksek bel jean pantolonum var.

Küçük, siyah elbiselerin “Audrey Hepburn”den bu yana giysi dolabımızdaki yeri büyük.

Her zaman kurtarıcı, zarif ve cool gösteren bu elbiseleri ben bugün, Bostanlı “Bukika” butikden @bukika.com.tr (instagram) bir jean ceket ile giydim. Şapkam ve botlarımla, alışılmış küçük siyah elbise görünümünün biraz dışına çıktım. Gelelim diğer görünüme, bu görünümün de tamamı Bukika’dan; yüksek bel jean ve bol dökümlü tişört ikilisi ile yapacağınız kombinler sizleri oldukça stil sahibi gösterecektir. 80’lerin vazgeçilmezi yüksek bel jeanler sokak modası denilince ilk aklımıza gelenler arasında. Günlük hayatımızın kurtarıcısı, rahatlığıyla bizi kendine bağlayan bu denim pantolonları ben uzun zamandır yüksek bel olarak giymeyi tercih ediyorum; bu sayede vücüdumuzda beğenmediğimiz bölgelerimizi de kamufle edebiliyoruz. O düşük bel pantolon eziyetinden kurtulduk nihayet… Büyük moda markaları arasındaki dev logo akımı devam ederken, hafif dökümlü tişörtünüzü bu trende uygun şekilde de seçebilirsiniz. Üzerinde kocaman markasının yazılı olduğu bir tişörtü giyme fikri size ne kadar cazip gelir orası size kalmış.

Aksesuar seçimime gelince, sezonun öne çıkan trendleri arasında bu sene yine bel çantaları var. Dev logolar, leopar desenleri derken, bugün @besistersbags (instagram) bel çantamı piliseli eteğimle kullandım, zira piliseli etek trendi devam ederken, onu en çok oversize üstlerle kombinlemek gerekiyor.

Doğal taşların bedenimize ve ruhumuza verdiği olumlu enerjilere her zaman inanmışımdır. Bilezik seçimim @mishane_heartmade’den. (instagram) Bu tatlı firmanın da takıları tamamen naturel. Sunumları da bir harika! Öyle tatlı bir paket ile ulaşıyor ki elinize, küçük lavanta yastıklarıyla hazırlanan bu paketi açarken kendinizi oldukça özel hissediyorsunuz. Aksesuar trendleri bizi bol renkli olmaya davet ediyor, biraz da gösterişli. Kocaman sallantılı küpeler, birbirinden renkli bilezikler ön planda. Bugün sizler için hazırladığım giysi kombinlerim ve aksesuar seçimlerim, sezonun trendleri ile ilgili yol gösterici nitelikte, lakin giysi dolaplarımızdaki zamansız parçaların ne denli önemli olduğunu unutmayın. Şimdilik hoşçakalın…