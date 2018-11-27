Bebeğim için her şey!

Bebeğinizin ihtiyaçları için karmaşadan uzak, harika bir alışveriş deneyimi planlamanın tam zamanı.

Botti; 2006 yılında Ankara merkezli olarak faaliyete başlamış, 2011’de Anne ve Bebek Ürünleri sektörünün öncülerinden olan ve 1999 yılından beri Anne-Bebek sektöründe yer alan Özelcan Şirketler Grubu bünyesine katılmış ve bir Özelcan markası olmuştur. Foça istikametine giderken Kasaba AVM içinde yer alan Botti size bol seçenekli ve ekonomik bir alışveriş deneyimi yaşatacak.

YENİ NESİL MAĞAZA KONSEPTİ

Botti; doğum öncesi ve doğum sonrası süreçte anne ve bebeğin 0-6 yaşa kadar olan ihtiyaçlarının 400’ün üzerinde marka ve on binlerce sağlıklı, çevreye duyarlı ürün çeşidi arasından karşılanabildiği, bilinçli ve doğru yönlendiren, mutlu müşteri hedefleyen yeni nesil anne-baba-bebek mağazası konsepti sunuyor.

Anne – baba olma haberini almanız ile birlikte hayatınızın bu yeni döneminde daha önce yaşamadığınız duyguları tadacak, hiç bilmediklerinizi keşfedecek, her an daha da merak edeceksiniz.

En doğruyu, en faydalıyı, en sağlıklıyı, en güvenilir olanı ve daha bir sürü ‘en’ araken bulacaksınız kendinizi.

İşte tam da ‘en’ lere sıkıştığınız bu anlarda, mağazalarımızda bebeğiniz için her şeyi en uygun, en güvenilir ve en doğru şekilde bulabileceğiniz bir dost olarak bu süreçte yanınızda yer alacak, ihtiyacınız olan ürünlerin dışında; sağlık, beslenme, güvenlik, oyun gibi birçok önemli konuda bilgilendirici platformlarla da bu yolculukta size eşlik ediyor olacağız.

Botti’de bebeğiniz hem sağlıklı hem de keyifli olacak!

Kasaba Avm’deki mağazamız; 1000 m2 mağaza alanı ile, bölgenin en büyük Anne-Bebek mağazası olarak 2017 yılının Kasım ayında hizmete açılmıştır. İhiyacınız olan tüm ürün çeşitlerini mağazamızdan temin edebilir ve uygun fiyat avantajından da faydalanabilirsiniz.

Hayatınızın belki de bu en önemli dönemini mutlu, huzurlu, güvenli geçirmeniz için Botti ailesi olarak biz hazırız ve her zaman yanınızdayız.

Adres: Yıldırım Mah. Çanakkale Asfaltı Cad. No:40 Kasaba AVM Menemen / İZMİR

Telefon: 0 (232) 835 50 08

instagram: bottikasaba facebook: bottikasabaavm