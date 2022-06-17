Doğa dostu ürünler üreten başarılı tasarımcı ASLI YARIŞ’ın yeni koleksiyonu; TIME

Instagram: @asliyaris

www.asliyaris.com.tr

Bir bahar sabahı, günün ilk yağmurlu saatlerinin ardından açan sımsıcak güneşli dakikalarından herkese merhaba. Şu an Budapeşte‘de yemyeşil bir meydanı gören, yüksek tavanlı ve tarihi bir binanın uzun camları ardından, ne kadar şanslı olduğumuzu düşündüren, mis gibi kokan; doğayla iç içe olmanın mutluluğu ile bu satırları yazıyorum.

Bu satırlarla yazmaya başladım çünkü gerçek şansın; tertemiz bir hava, her gün açan güneş, yemyeşil doğa örtüsü, doğanın bizlere sunduğu sayısız nice güzellikler olduğunu herkes gibi biliyorum.

Ve tüm bu güzelliklerin karşılığında ben de çevreci, duyarlı bir hayat yaşamaya ve bu tarz bir üretim anlayışını her an geliştirmek gibi bir hedefe diktim gözlerimi, var gücümle daha ne yapabilirim diye yaşıyorum.

Aslı Yarış firması doğa dostu, çevreci ürünler üretirken, her bir ürünün de uzun ömürlü bir kullanım sunmasına özellikle dikkat ediyor. Bu bizim en önemli ilkemiz bence. Her bir yeni fikirle, yeni bir ürün üretilmeden önce, doğada fazlalık mı – yaşam için gerekli mi diye soruluyor defalarca örneğin. Sonra üretim ağında yerini alabiliyor bu yeni ürün. Ayrıca da bu üründen de birçok alanda kullanılabilmesini, hedef kitlesinin geniş olmasını bekliyoruz ki; doğada da bir fazlalık olmasın.

Sonrasında yeni bir tema belirliyoruz o yıl için. Bu yılki temamız ‘TIME’. Bu yıl da ürettiğimiz her bir ürün organik materyallerle üretilirken, her bir desen, şekil, model de birbirini tamamlayacak.

Time Koleksiyonu halı desen ve şekillerinde; zamanın içindeki sevgi, huzur, öğrenmek ve gelişmek gibi olguları farklı desendeki halılara bir tabloymuş gibi resmettim. Umarım bana verdikleri enerjiyi sizler de hisseder ve beğenirsiniz.

Yine bu yıl içinde organik kumaş ve boya ile üretilen tayt ve bralarımız benim elimden çıkan rahat ve konfor sunan oldukça farklı kalıplarla bizlerle buluşuyor. T-shirt, sweatshirt, şort, gömlek ve şort takımlarımız, elbiselerimiz, el çizimi kıyafetlerimiz, halılarımız da yavaş yavaş koleksiyonumuza ekleniyorlar.

Ben de, kurucusu olduğum firma ile sizlere olabildiğince doğa dostu, uzun ömürlü ürünler üretmeye devam edeceğim. Bu koleksiyonda da birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma ve Mavişehir Dergisi tüm çalışanlarına teşekkür ediyor ve hergün daha da organik ürün kullanmaya önem veren siz değerli okur ve müşterilerimize sevgilerimi sunuyorum. Hepimize sağlık, farkındalık, huzur, üreten bir dünya anlayışı dolu günler diliyorum, hoşçakalın.

Instagram: @asliyaris