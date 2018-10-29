Ayna ve dekorasyon alanının genç girişimcilerinden YUSUF AKAY’ın sahip olduğu AKAY AYNA tüm müşterilerini Gaziemir’deki ayna mağazasına bekliyor.

Ayna üzerinde uyguladıkları tasarımlarla kullanılan yaşam alanlarına ayrı bir boyut getiren AKAY AYNA müşterilerinin de fikirlerine açık olup, dekorasyon sırasında yeni trendlerle tanışması için müşterilerine farklı bir fırsat yaratıyor.

İzmir’de dekoratif, modern ve klasik ayna üretimi yapan, uygulayan ve satış mağazası bulunan tek firma olan AKAY AYNA müşteri memnuniyetini ön planda tutarak salon aynaları, dresuarlar, kişiye özel baklava ayna tasarımları ve bunun yanı sıra son dönemin trendlerinden mutfak tezgahı arası 3 boyutlu cam kaplama çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Akay Ayna’yı Pazar günleri dahil ziyaret edebilirsiniz.

Yusuf Akay 0542 594 1762 – 0(232)253 77 86

Mağaza: Gaziemir Gazi Mahallesi 16 Sokak 16/A (Belediyesi Arkası – Başdaş Avm Yanı) Gaziemir – İzmir

instagram: akay_ayna_yusuf

www.akayayna.com