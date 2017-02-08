İçimizde, taa derinlerde, bir şeylere yeniden başlama isteğiyle doğarız.

Bu yüzden belki de, yeniyi karşılamayı hepimiz severiz.

Eski, adı üstünde eskimiştir. Yıpranmıştır. Gündemden düşmüştür. Belki de enerjimizi almıştır. Tüketmiştir. Çözümsüz kalmıştır. Gücü yetmemiştir bir şeyleri değiştirmeye. Ya da o kadarıyla yapabilmiştir. Elinden o gelmiştir.

Biz, değişime ihtiyaç duyduğumuzda yeni çıkagelmiştir.

Yeniyi karşılarken, heyecanımız yükseliştedir.

Nabzımız çarpmakta, kalbimiz atmakta, kanımız çağlamaktadır.

Motivasyon tavandır yani.

Yeni bir yılı karşılamak.

Yeni bir yaş almak.

Elleri ayakları minicik, mis gibi kokan bir bebeği kucağa almak.

Yeni bir insanı hayatına almak.

Yeni bir işe başlamak.

Yeni bir eve taşınmak.

Yeni bir enstrüman öğrenmek.

Yeni bir spor etkinliğine katılmak.

Yeni bir guruba dahil olmak.

Yeni bir oyun oynamak.

Yeni bir şarkı duymak.

Yeni bir kitap okumak.

Yeni bir şey keşfetmek.

Yeni bir bakış açısına geçmek.

Kucaklarız yeniyi. Çünkü o, bir vaatle gelir.

Bu vaat nedir?

Çünkü gelişmek isteriz. İleri taşımak isteriz bir adım daha kendimizi. Yükselmek isteriz. Öğrenmek, keşfetmek, yenilenmek, ruhumuzun hamurunda vardır çünkü.

İçimizde, taa derinlerde, bir şeylere yeniden başlama isteğiyle doğarız.

Bu yüzden belki de, yeniyi karşılamayı hepimiz severiz.

Gözümüzün gördüğü her yerde duvarlar, sınırlar, bir şeyi birşeyden ayırıveren bölümler, kimlikler, yargılar vardır.

Biz, bir boyuttan bir başka boyuta geçivermeyi, farklılıkların farkını öğrenerek, kendi ruhumuza en uygun düşeni bulmak isteriz.

Farklı renkler, farklı bilgiler, farklı disiplinler, farklı ufuklar, farklı tatlar… Bunların hepsi birleşir ve yeni ufuklar doğar.

İletişim ve gelişim doğar.

Anlayış doğar. Sevgi doğar. Hoşgörü doğar.

Birlik doğar. Birlikte yaşamanın sonsuz zebginliği doğar.

Yeniyi karşılamak, eskiyi bırakmak değildir.

Oradan gelen değerlerin, deneyimlerin yepyeni bir anlayışla güncellenmesidir.

Yeniyi karşılarken, içiniz içinize sığmıyorsa…

Bir günümüz bir gününüze uymuyorsa…

Dünkü düşüncelerinizi eskimiş buluyorsanız…

Öğrendiklerinizden tatmin olmıuyorsanız…

Durup kendinize hayret ediyorsanız…

Kendinizi şaşırtıyorsanız…

Harika, doğru yoldasınız.