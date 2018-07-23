Yeni kuşaklarla iletişim çatışmasını sonlandıracak nasıl bir dil kullanmalı?

Mesleğimiz dili doğru kullanmak üzerine. Bireylere, kurumlara Koçluk ve NLP (Neuro Linguistic Programing) Duyu Dil Bilimsel Programlama eğitimleri veriyoruz. Koçluk alanında yaptığımız çalışmalarda yeni kuşaklarla, onların aile ve öğretmenleriyle buluşuyoruz. Soru sormanın gücünden yararlanarak, iletişim ve ilişkiler alanında nasıl fark yaratıldığını deneyimliyoruz. Her seferinde iletişimin sihrinin öncelikle kendimizi doğru ifade etmekten geçtiğine tanık oluyoruz. Dili doğru ve etkili kullanmanın, hayatın her alanında nasıl fark yarattığını görmek artık bizi şaşırtmıyor.

Dedik ki, bu kadar çok iletişim kazalarının, iletişim çatışmalarının, iletişimde şiddetin, “mobing”in, kavganın, savaşın olduğu ortamda, uzlaşmacı dil konusunu ele alalım. Belki de ilişkilerle ilgili küçücük de olsa bir farkındalık sağlamaya katkıda bulunabiliriz.

1. Sorun odaklı iletişim biçimi:

Yine beni dinlemiyorsun!

Sorunu büyüten iletişim biçimi: Her seferinde böyle yapıyorsun, neden beni dinlemiyorsun?

Çözüm odaklı iletişim dili: Şu anda söyleyeceklerim önemli; sana şimdi mi anlatayım, yoksa beni dinleyeceğin başka bir zamanda mı konuşalım?

2. Sorun odaklı iletişim biçimi: Gürültü yapma!

Sorunu büyüten iletişim biçimi: Gürültü yapmaman gerektiği konusunda seni kaç kez uyardım. Yeter artık!

Çözüm odaklı iletişim dili: Gürültü konusunda apartman komşularından uyarı almadan sessiz olmayı başarabilir miyiz? Çünkü ortak yaşam alanındayız ve biz onlara saygı gösterdiğimizde, onlar da bize saygı gösterirler.

3. Sorun odaklı iletişim: Sana ulaşamayınca çıldırıyorum!

Sorunu büyüten iletişim biçimi: Seni defalardır arıyorum, niçin gittiğin yerleri bana söylemiyorsun? Niçin telefonlarımı açmıyorsun? Niçin her defasında bu sorun değişmiyor?

Çözüm odaklı iletişim dili: Telefonları açmayınca seni merak ediyorum. Hatta bazen senin adına kaygılanıyorum. Telefonu açamadığın durumlarda rica etsem, bana bir bilgi notu geçebilir misin?

4. Sorun odaklı iletişim biçimi : Zor bir insansın ve seninle yaşamak çok zor.

Sorunu büyüten iletişim biçimi: İnsanı zora sokmakta üstüne yok. Beni zor durumda bıraktığında ne kadar büyük haz aldığını görmüyor muyum sanıyorsun?

Çözüm odaklı iletişim dili: Bazen bu ilişkiyi yönetmekte zorlandığımı hissediyorum. Fakat sen de dilersen bu zorlukların üstesinden beraberce gelmeyi isterim.

5. Sorun odaklı iletişim biçimi: Bu konuyu anlamadın mı?

Sorunu büyüten iletişim biçimi: Bu konuyu her zamanki gibi anlamazdan geliyorsun.

Çözüm odaklı iletişim dili: Sana ulaşabilmek ve bu konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu konuyu daha iyi anlatabilmeyi tekrar deneyeceğim. İzin verir misin?

6. Sorun odaklı iletişim biçimi: Çok para harcıyorsun!

Sorunu büyüten iletişim biçimi: Bıktım artık senin boşa para harcamandan. Ocağıma incir ağacı mı dikeceksin!

Çözüm odaklı iletişim dili: Para kaynaklarımızı daha doğru kullanmak konusunda seninle konuşmaya ihtiyacım var.

7. Sorun odaklı iletişim biçimi: Çok dağınıksın!

Sorunu büyüten iletişim biçimi: Sana söylemekten bıktım usandım artık. Ne dağınık bir insansın, topla şunları hemen!

Çözüm odaklı iletişim dili: Odanın daha düzenli olabilmesi, yaşamının diğer alanlarını da olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu konuyu seninle gözden geçirmek isterim.

8. Sorun odaklı iletişim biçimi: Bütün yaz bilgisayar başında oturup oyun mu oymayacaksın? Yanımıza niye gelmiyorsun?

Sorunu büyüten iletişim biçimi: Elindeki tableti alıp camdan aşağı fırlatacağım şimdi!

Çözüm odaklı iletişim dili: Bilgisayar oyunlarını çok sevdiğini biliyorum. Ama biz de seninle birlikte zaman geçirmekten çok hoşlanıyoruz. Ortak geçireceğimiz zamanlarımızı nasıl doğru ayarlayabiliriz?

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İletişim çatışması bir fırsattır aslında. Bakış açımızı yeniden gözden geçirme fırsatı. Hala olumsuz ifadelerle konuşmaya devam ediyorsak, var olan sorunların nasıl büyümeye devam ettiğinin işareti. Dili nasıl kullanacağımızı anlamak, özellikle yakın aile bireyleri ve çocuklarımızla olan iletişimin kalitesini arttıracaktır.Yaşam kalitemizi arttırmanın en değerli yolu, iletişim kalitemizi arttırmak değil midir? Hangi dili kullanacağınız konusunda tabii ki yine de seçim sizin!