Yaşlanmak senin kontrolündedir, çünkü…

Yaş almak senin kontrolünde değildir. Yaşlanmaksa senin kontrolündedir. Yaşına rağmen genç kalmaksa, her yeni günde güncellenmektir.

Öyleyse güncellenmek, yaşlanmayı ortadan kaldırır.

***

Genç kalma halini sağlayacak kriterler neler olabilir?

Güncellenme derken nasıl bir güncel halden sözetmekteyiz?

Güncellenme durumu alt alta sıralarken, aşağıda yer alan soruları kendinize sorabilir ve gerçekten güncelleme içinde olup olmadığınızı tesbit edebilirsiniz.

***

Kişisel keyifleri gözeterek konfor alanında olmaya devam etmek mi, kendi rahatını bozma pahasına kondüsyona devam etmek mi?

Bahanelere, ertelemelere ve bunların hikayelerine sığınmak mı, bunların birini bünyende gördüğün anda oracıkta yok olmalarını sağlayacak tek şey olan harekete geçebilmek mi?Geçmişin çöplerini kurcalamak mı, şimdinin mükemmelliğine kucak açmak mı?

Dünkü koşullarla düşünmeyi sürdürmek mi, bugünün yeni olanaklarını, fırsatlarını yaratmak mı?

Atalardan arta kalan ana baba işi fikirlere tutunmak mı, “benim” sandığım fikirleri kılı kırk yararak sorgulamak mı?

Başkaları ne der diye düşünmek mi, eski köye yeni adet getirmek mi?

Keşkelerle yaşamaya devam etmek mi, hayallerini gerçekleştirmek için kendine destek vermek mi?

Risk almaktan korkmak mı, hayallerini gerçekleştirmek için kalbin yolundan yürümek mi?

Bağımlısı olduğun durumları çaresizce kabullenmek mi, bağımlı olduğun durumlardan özgürleşmeyi seçmek mi?

Alıntılarla oluşturduğun bir not defteri mi, sana ait düşlerin içinden süzülen yeni heyecanlar mı?

Hep aynı rutini içeren ajanda mı, rutini kıran, alışkanlıkları terk eden devrimci bir tutum mu?

Hayatın karmaşasında yitip gitmek mi, karmaşanın getirdiklerini anlayıp çözmek mi?

Kontrolünde olmayan durumlara bakıp stres yapmak mı, kendi hayatının sorumluluğunu eline almak mı?

Başkalarının gözüyle kendine bakmak mı, gözül gözüyle kendini aşmak mı?

Öğrendiklerinle kör topal idare etmek mi, Martı Jonathan olup kendi semalarında uçmak mı?

Yaş faktörünü düşünerek kendini kızağa çekmek mi, “Bu yaşta yapılamaz” denilen ne varsa çatır çatır yapmak mı?

***

Kendini güncellemek, vücudun bütün uzuvlarını ayak haline getirip her günü devrimci bir ruhla karşılamaktır!