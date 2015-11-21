TTF TENİS AİLE BİRLİĞİ

Bir çocuğun spora başlamasında, devam etmesinde ve başarılı olmasında hiç kuşkusuz aile çok önemlidir. Aile çocuğunu spora yönlendirdiğinde, bir çok kötü alışkanlıktan ve kötü ortamlardan çocuğunu izole etmiş olur. Düzenli spor yapma alışkanlığına çok küçük yaşlarda başlayan bireylerin ilerleyen zamanlarda, özgüvenli, çözüm odaklı, sabırlı ve tuttuğunu koparan bir yapıya sahip olduklarını yıllardır gözlemliyorum. Çocuklarını spora yönlendiren ailelerin ne kadar doğru bir davranışta bulunduklarını, ilerleyen yıllarda ne kadar doğru bir karar verdiklerini ve mutlu olduklarını görünce tabiki ben de mutlu oluyorum. Bu yazımda da o mutlu annelerden birisiyle TTF Aile Birliği Yöneticisi Sayın Füsun Yargovan’la yaptığım söyleşiyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sporla tanışmanız nasıl oldu?

Sporla tanışmam ailem, babam sayesinde oldu. Kendisi eski Gençlerbirliği futbolcusuydu, ama o zamanlar “topcu” olunmaz denildiği için, ODTÜ İnşaat Bölümü’nden mezun olup, yurt dışındaki üniversitelerde profesörlük yaptı.Benim de asıl mesleğim İngilizce Öğretmenilği. Eğitmenlik de aileden geliyor sanirim. Biz sportmenliği, dürüstlüğü ailemizden öğrendik.

Uzun yıllar yurt dışında yaşadığımız için, bir çok spor dalıyla ilgilenme fırsatım oldu. Tenisi tercih ettiğimiz için ablamla birlikte, milli takım antrenörü olan Çekoslavak bir hocayla tenise başlamıştım.

Türkiye’ye geldiğimizde de KSK Tenis Kulübün takım oyuncusu olarak devam ettim. Şu anda da kızım TTF’nin lisanslı sporcusu olarak tenis oynamakta. Ailem, babam sayesinde oldu. Ben de onun tenise olan ilgisinden ve sevgisinden oldukça memnunum.

TTF TAB Yöneticiliğiniz nasıl başladı?

TTF eski üyelerinden, çok değerli abimiz Sn. Yüksel Pınar’ın ve şu anda TTF Asbaşkanı olan, değerli dostum Sn. Gökhan Dönmez’in destekleriyle bu yola adım attım ve gönüllü oldum. Kendilerinin Türk tenisine olan bakış açılarına, düşüncelerine ve katkılarına güvendiğim için bu gönüllü görevi üstlendim.

Sanırım onlar da benim bu konuda, normal hayatımda da olduğu ve özen gösterdiğim gibi, karşılıksız, özverili, güzel projelerde ve çalışmalarda, destek verebileceğime inandılar. Böylece TTF Tenis Aile Birliği’ne katılmış oldum.

TTF TAB’ın “Herkes Tenis ile Tanışsın” projesinden bahseder misiniz?

TTF TAB olarak 5 tane projemiz ve çalışmalarımız bulunmakta.Bunlardan biri “Herkes Tenis ile Tanışsın” sloganıyla yürüttüğümüz projemiz. Türkiye’de tenis branşına dikkat çekebilmek, ilgiyi arttırmak ve nasıl farklı kitlelere ulaştırabiliriz diye düşündük. Ve dünyadaki tenis federasyonlarının yetkilileriyle görüşmelerimiz ve paylaşımlarımız oldu. O ülkelerde de gördük ki tenisi yaygınlaştırmak için en etkili yol, okullarda tanıtmak ve tabana yayılmasını sağlamak.

Şu anda TTF TAB” Herkes Tenis ile Tanışsın” diyerek TTF desteği ile, Türkiye’nin 28 farklı ilindeki okullarımızdaki çocuklara tenis sporunu tanıtma olanağı ve ortamı yaratmak adına destek vermekteyiz. Mardin, Bingöl, Ağrı, Tarsus, Soma, Şırnak gibi şehirlerimizde projemiz kapsamındaki okullarda, gönüllü beden eğitimi öğretmenlerimize tenis malzemesi desteğinde bulunmaktayız. Çocuklarımız da böylelikle, beden derslerinde ve ders aralarında tenisle tanışmış oluyorlar.

Tabiki projelerimiz ve çalışmalarımızın anlam kazandığını görmek bizleri heycanlandırıyor ve gururlandırıyor. Aynı zamanda, Lösev’le ortak projelerimiz oldu. Otistik ve Down sendromlu çocuklarlarımızla, milli takım antrenörlerimizle birlikte etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadık. Hayatlarında hiç tenis raketi, topu görmeyen çocuklarımızla böyle bir spor olduğunu paylaşmak istiyoruz ve aileleri ile birlikte keyfli, farklı bir gün geçirmelerini diliyoruz.Bu konuda da çok ciddi ve güzel geri bildirimler alıyoruz. Bu projemiz ile ilgili çalışmalarımız tabii ki devam edecek. Yakın zamanda Karşıyaka ve Buca ilçelerindeki ilköğretim okullarında ve 23 ilde faaliyet gösteren ve Sayın Gülben Ergen’in öncülüğündeki “Çocuklar Gülsün” okullarında tenis branşını tanıtacağız.

Füsun Hanım size hem bu güzel söyleşi için hem de gerçekleştirdiğiniz projeler için çok teşekkür ediyorum.

Serdar Sütcü