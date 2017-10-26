TESADÜF DİYELİM

Biliyorsunuz bu sayfa önsöz gibi değil, biz burayı mesaj tahtası olarak kullanıyoruz 🙂

Yaptığımız iş için öyle çok önemli değil desek, sizce kaç kişi oturduğu yerde doğrulup “hah ben dediydim” bilgisayarda iki tıktık yapıp resmi koyuyorlar ve bir sürü para istiyorlar der?

Tesadüflere inanır mısınız bilmem ama biz ekip olarak tesadüflere çok inanırız.

Her şey hep olması gerektiği zamanda oluyor, tam zamanında bir şeyler gelişiyor, biriyle yollarınızı tam zamanında ayırmış oluyorsunuz, bir iş tam zamanında bitiyor vs. Sanki tesadüf değil…

Tesadüfler bir şeye hazır olduğunuzda ve gerçekten inandığınızda karşınıza çıkıyor.

Tesadüfler bizi çok iyi insanlarla karşılaştırıyor, iyi işler yapmamıza yardımcı oluyor.

Şimdi yarın öbür gün bir proje yaptığımızda, bu çok tuttuğunda ve biz çok büyük bir organizasyon haline geldiğimizde arkamızdan bu başarı tesadüf diyebilirler.

Bu arada iki tıktık yapıp koyduğumuz da resim değil fotoğraf oluyor!

Aynı şeyi düşünüyorsak bu kadar tesadüf olur.

Saygılarımla

Aras Attila

Mavişehir Dergisi İmtiyaz Sahibi – Genel Yayın Yönetmeni