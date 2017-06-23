SPORCULARA DOĞRU ÖRNEK OLMAK

Antrenör, oyuncuyu teknik, taktik, fiziksel ve mental olarak hazır bulundurmak ve gelişimini sağlamak durumundadır. Tüm bunları yerine getirmek antrenörün yapması gereken asli görevler olsa da antrenör sadece, bunlarla sınırlı kalmamalıdır. Çünkü, oyuncuların çoğu, antrenörlerin tutum, davranış, hal ve hareketlerini takip ederler. Onlar nasıl davranıyorsa öyle davranmaya çalışırlar. Ebeveynlerin çocuklara yaptıramadıkları herhangi bir şeyi yaptırmak için antrenörleriyle konuştuklarını ve antrenörlerinden yardım istediklerine çok şahit oldum.

Bir sporcu için antrenörü gerçekten çok fazla önem taşır. Özellikle çocuklar, çok iyi gözlemci oldukları için, antrenörün davranışlarını, çeşitli durumlar karşısında verdiği tepkileri, kılık kıyafetini, yani kısacası, antrenörünün bir çok şeyini takip eder ve onun gibi olmak isterler.

Bu noktada, biz antrenörlere oldukça önemli bir misyon yükleniyor. Oyuncuya iyi bir rol-model olarak, yaptığımız her hareketin, ağzımızdan çıkan her sözün, sporcularımız tarafından takip edildiğinin bilincinde olalım. Sporcularımızın iyi birer birey olmaları, iyi sporcu olma yolunda önemli bir kilometre taşıdır. Sporcularımızın gelişimini sağlamak istiyorsak, onların iyi birer birey olmaları yönünde de geliştirilmelerine katkı sağlamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta tenis bireysel bir spor branşıdır ve sporcularımız kortta kendi kararlarını vererek sonuca gideceklerdir.

Sporcularımıza iyi bir rol-model olmamız, davranışlarımıza, hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz ve onlara iyi birer örnek olmamız şart.Onların iyi bir insan olmasına katkıda bulunmamız, bence en az sportif başarı kadar önemli.