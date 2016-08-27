Sigorta her şeyi öder mi?

Sigorta şirketinizin çakmağının gazı biter miymiş hiç?

Bir sigorta şirketimizin eğitiminde, çağrı merkezine gelen ilginç bir telefon kaydını dinletmişlerdi. Kişi telefonda diyor ki: “Kardeşim, bana gazı bitmez demişlerdi, nasıl olur da sigorta şirketinizin çakmağının gazı biter? Mağdurum ben, lütfen acilen bir çözüm bulunsun.”

Öncelikle konunun ne olduğunun anlaşılması biraz zaman almış. Daha sonra sigortalının acentesine ulaşıldıktan sonra konu açıklığa kavuşmuş. Olay şöyle olmuş. Sigortalı, acenteden bir sigorta poliçesi satın almış. Acente de sigortalısına sigorta şirketinin eşantiyon olarak verdiği çakmaklardan birini hediye etmiş. Sigortalı, sen bana bir tane daha ver, bunun gazı falan biterse onu kullanırım demiş. Acente de, “ya abi, bizim sigorta şirketinin çakmağının gazı bitmez, sen gönül rahatlığıyla kullan.” diye espri yapmış. E zaman içinde çakmağın gazı bitince de, acentenin yaptığı espri, onu bağlayıcı bir cümle haline gelmiş.

Artık sigortalıyız, her şey güvence altında.

Yaşanan bu olay komik bir hikaye olarak anlatılmasına rağmen, sigortalı hayatta yaşanan sorunların pek çoğu ile benzer temele dayanmaktadır. Hatalı bir beklenti yaratılmasına sebep olan bu düşünce başlıca 2 yanlış kanıdan oluşmaktadır.

1- Sigorta yaptırdığım zaman sigorta şirketi koşulsuz şartsız oluşacak tüm sorunları gidermek zorundadır.

Sigorta poliçelerinde, sigortanın konusu, teminat limitleri, sigortalıların hasarın meydana gelmemesi için alması gelen tedbirler, vb bilgilerin hepsi yazmaktadır. Kaybetmemiz durumunda, yenisini yerine koyabilmemiz zor olan şeylerin güvenliği için sigorta yaptırıyorsak, çok önemli olan sigorta poliçemizi de mutlaka okumalıyız.

Sigorta yaptırmak, artık ne olursa olsun, her zarar sigorta şirketi tarafından ödenecektir anlamına gelmemektedir. Kapsam dahiline alınan rizikoların tamamı poliçede tek tek belirtilmektedir. Örneğin konut poliçelerini ele alırsak, masanın, sandalyenin, bardağın, tabağın kırılması sigorta kapsamında değildir. Kasko poliçeleri açısından, benzin pompasının tıkanmış olması durumunda sigorta şirketi tamir parasını ödemez. Ya da sağlık sigortaları için, güzelleşmek amacıyla yapılan estetik operasyon masraf faturalarını sigorta şirketine göndermenin bir anlamı olmayacaktır.

2- Sigorta şirketleri hasar ödememek için ellerinden geleni yaparlar.

Sigorta şirketleri, kurumsal birer finans şirketidir. Yaptıkları iş kısaca, topladıkları primlerle, hasar yaşayanların zararlarının ödenmesini organize etmektir. Hasar ödememek için çaba sarfetmeleri faaliyetlerinden vazgeçmiş olmaları anlamına geleceğinden, bu çok doğru bir yargı değildir.

Sigorta şirketlerinden haksız yere tazminat alarak zenginleşmeye çalışan kişi ya da kurumların da varlığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu kişilerin haksız yere kendilerine ödenmesini istediği tazminatlar, aslında tüm sigortalılardan toplanan primlerdir. Sigorta şirketlerinin tüm hasarları detaylı incelemesi, haksızlıkların ve hırsızlıkların önüne geçebilme çabasından başka birşey değildir.

Onun dışındaki ödenmeyen hasarlarda ise ne yazık ki, hatalı ya da eksik düzenlenmiş poliçeler söz konusudur.

Paket Poliçeler

Sigorta şirketleri bu hatalı veya eksik poliçelerin önüne geçebilmek ve bir hasar zamanında sigortalılarını mağdur etmemek için önlemler almaya çalışmaktadır. Özellikle kasko ve konut poliçeleri başta olmak üzere hazırlanan paket poliçeler bu amaca hizmet etmektedir. Paket poliçeler, pek çok teminatın bir arada sigortalıya sunulduğu poliçelerdir. Tabii teminat limitleri konusunda yine sigortalının gerçek değerleri sigortacısına bildirmesi gerekmektedir.

Hatalı düzenlenen poliçelerin sıklıkla karşı karşıya geldiği sorunlar, daha önceki yazılarımda detaylı olarak anlattığım eksik sigorta, yakın sebep ve yanlış verilen riziko bilgileridir.

Sigortalı olarak tüm bu detay bilgilere sahip olunması elbet mümkün değildir. Fakat poliçeyi doğru kanaldan almak, doğru danışmanlığı da beraberinde getirecektir.

Her sigorta poliçesi satan, sigortacı değildir. Danışmanlık hizmeti de alınabilecek profesyonel sigortacı, sigortalısının aklına gelmeyebilecek detay noktaları aklına getiren sigortacıdır. Poliçeyi standart 3-5 bilgi ile oluşturmak yerine, o rizikoya dair detay soruları sorup gerçek risk analizini yapabilen sigortacıdır. Poliçelerinizi profesyonel acenteler kanalı ile düzenletmiş olmanız, yarınlarda sorunsuz bir hizmet almanız için en önemli hamle olacaktır.

Sağlıklı günler dilerim.