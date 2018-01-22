SERAMİKLE GEÇEN 25 YIL

Konak Belediyesi’nin, Güzelyalı Kültür Merkezi’nde seramik sanatıyla ilgilenenlerin ilgisini çekecek çok güzel bir sergi gerçekleşti. 25 yıldır içlerindeki sanat ateşi hiç sönmemiş iki seramik sanatçısı, Nuray Erden ve Görsev Bilkay’ın “Çeyrek Asır” adlı sergileri büyük beğeni aldı.

Nuray Erden ve Görsev Bilkay’ın 25 yıl önce başlayan seramik tutkularının yansıtıldığı “Çeyrek Asır” sergisi, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde açıldı. Görsel sanatın kışkırtıcı ve çarpıcı etkisinin olabildiğince yansıtıldığı sergide iki sanatçının 25 yıllık emekleri vardı. Toplumu sarsan olayları kurgusal düzlemde ele alıp, yerel ve küresel anlamda çağrışımlarla anlamlandıran sanatçılar, eserlerini yaratırken değişik teknikler kullanmışlar. Sergide “Raku, Çıplak Raku, Obvara, At Kılı, Saggar” gibi isli pişirim tekniği ile porselen paperclay tekniği kullanarak yapmışlar seramik objeleri. Hukuk Fakültesi mezunu Nuray Erden ile uzun yıllar özel bir şirkette teknik ressam olarak çalışan Görsev Bilkay 25 yıl önce, Bingül Başarır, Yıldız Şima gibi değerli seramik hocalarından aldıkları eğitimden sonra bir araya gelerek İdol Sanat Evi’ni kurmuşlar. Ben ve benim gibi birçok seramik sever de onların bu alandaki deneyimleriyle birlikte yıllardır aynı atölyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görsev Bilkay 15 kişisel ve birçok karma sergiye katılmış. 8 ödül almış. Nuray Erden ise 14’ü kişisel, 5’i yurtdışında 30’dan fazla karma sergiye katılmış. 2002 yılında Altın Testi Seramik Yarışması birinciliği, Turgut Pura heykel yarışmasında ikincilik ve özel ödül almış. 3 eseri de yurt dışında müzede sergileniyormuş. Bazen zorlu ama çok keyifli yılları birlikte yaşayarak 25 yılı geride bırakıp bu sergiyi açmışlar. Bundan sonra da çok büyük başarılara imza atacaklarından eminim.

2018 yılı boyunca yeni sanat olaylarında birlikte olmak dileğiyle; nice sanat dolu günler…