SERAMİKLE ALGIDA FARKLILIK

Doğal bir malzeme olan çamur ile algıda farklılık nasıl olur sizce? Tamamiyle özgün, sizin algılarınızla, yaratıcığılınızla beslenen bir şey… Sanatçı grubu bunu seramikle öyle güzel anlatmışlar ki; bu yazımızda onlardan bahsetmek istiyorum…

İzmir Kültürpark Resim ve Heykel Sanat Galerisinde 25 Ocak-13 Şubat tarihlerinde güzel bir sergi açıldı. Çağdaş Seramik sanatının duayenlerinden İzmir’li seramik sanatçımız Tüzüm Kızılcan’ın 1970’de İzmir Karşıyaka’da kurduğu ve atölyesinde çalışan, seramik sanatına gönül vermiş 26 kişi açtı bu sergiyi. Sanat özgünlük gerektirir, onlar da bunu yarattıkları objelerde göstermişler. Toprağın insana verdiği yaratma gücü ile çok güzel tasarımlar yaratmışlar.Teknik ve estetik bu sergide birbirini dengelemiş. Bu “Algıda Farklılık’’ sergisini açan sanatçılarlar; Hatice Çamlıtepe, Selma Yılancıoğlu; Jülyet Hazan, Serpil Çankırı Kurt, Gülgün Barlas, Çiğdem Soytürk , Neşe Sarıoğlu Bozkır, Belkıs Kutay, Nihal Akçura, Esin Özcan, Muzaffer Ekmelçibaşı; Danielle Pekcan,

Belgin Ergün, İncila Öztop, Jale Gürcan, Emel Öztürk, Ayşegül Veryeri, Nilgün Uraz, Tuba İplikçi, Ülviye Kurtalan, Yasemin Yüksel, Eser Öykü Dede, Begüm Barkan, Adalet Erişkin, Güniz Tükel, Ümit Elbirlik, Birgül Arıca. Değişik teknikler ve değişik sır uygulamalarıyla değerli hocaları Tüzüm Kızılcan’ın katkılarıyla sanatseverlere güzel şeyler sunmuşlar.

Hepsinin ellerine sağlık. Başka sergileri görmek, bu sanatı sevenler için motive edici oluyor. Sizlerin de sanattan uzak kalmamasını diyorum.