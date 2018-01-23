RUTİNİ KIRMAK, YENİ ALIŞKANLIKLARA YER AÇMAK İSTER MİSİNİZ?

Birbirine benzer durumları rutin olarak yaşıyor olmak, insana yaşadığını hissettiren bir şey değil. Hatta yaşam enerjisini tüketen bir şey bile diyebiliriz. Canımız sıkılıyorsa, hatta kendimizden bile bıkar duruma geldiysek, hayatın getirdiklerinden hoşnut değilsek, bilin ki bir yerlerde bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Bu elbette performansımıza ve hayat motivasyonumuza yansıyor. Bu kısır döngüden çıkmak, yepyeni bir yılın başlarında, şimdiye kadar yaşanmış olan “kısır döngülerden kurtulmak, bir şeyleri değiştirmek, güncellenmek, yenilenmek” istiyorum diyorsanız, bu yazı tam size göre demektir.

Bu yazıda, size bir liste sunmak istedik. Kendinize koçluk yapabileceğiniz, olumsuz alışkanlıklarınızı eleyip, olumlu alışkanlıklarınızı destekleyeceğiniz bir menü hazırladık. Yapmanız gereken sadece yazıyı okumak, dönüşümü istemek, karar vermek ve harekete geçmek.

Hazırladığımız liste 3 menüden oluşuyor.

•Grup menüden değiştirmek istediğiniz rutini seçin. Kendinizi şaşırtacak şekilde rutini bozun.

•Grup menüden günde sadece 3 dakikanızı ayırarak kendinizi güncellemek için keşiflerde bulunun.

•Grup menüde ise günde 5- 15 dakikanızı ayırarak küçük hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce hiç kendi kendinize bu alışkanlığımı bırakmak istiyorum dediğiniz oldu mu? Ve buna karar verip sonrasında tekrar bu alışkanlığın içinde kendinizi bulduğunuz oldu mu? Bunu başarmanın çok etkili bir yolu olsaydı bunu denemek ister miydiniz?

Harika. O zaman başlıyoruz.

Rutinler nasıl bu kadar kuvvetle sizi çağırıyor hiç düşündünüz mü?

Rutin = beyindeki sinir hücreleri arasında sürekli aynı yolun kullanılması.

Somut olarak şöyle anlatılabilir; Rutinimiz düşünmeksizin elimizin telefona uzanması olsun örneğin bu davranış öncesinde ilk tetiklenen sinir hücresi hangisiyse elektrik sinyalleri ışık hızıyla hep aynı sinir hücresi yolunu kullanarak ellerimize ulaşır ve telefonu elimize almış olarak buluruz kendimizi. Rutini değiştirmenin en garanti yolu bu bağlantıyı kıracak yeni bir yol oluşturmaktır beynimizde.

Bunu nasıl yapabiliriz?

1. Menüden bozmak istediğin kendi rutinini seçmekle başlıyoruz yenilenme sürecine. 2. Menüden yeni davranış şeklimizi keşfedip bir adım atıyoruz.

3. Seçtiğimiz yeni davranışımıza ait yepyeni bir yol oluşturmanın iki altın kuralı var.

Altın Kural 1: Öğrenme sayısı 3 tür bunu hatırlayın. Üç gün bu davranışı yaparken farkındalıkla yapın. Mutlulukla, aşkla yapın çünkü yeni bir yolun oluşması için gereken süredir.

Altın Kural 2: Yeni bir davranışın oluşması için gereken sayı 21 dir. Bu yüzden 3 günde oluşan yolu sağlamlaştırmak için 21 gün tekrarlayın.

Haydi şimdi seçimlerinizi yapabilirsiniz

•GRUP: HER GÜN HANGİ RUTİNİ BOZABİLİRSİN? MENÜSÜ

(Tabii bu senin için rutinse ve yapıyorsan)

*Başka bir yerde oturabilecekken, hep aynı yere oturma rutini *Yatağın aynı yerinde yatma, aynı taraftan kalkma rutini *Gece geç uyuma rutini *Aynı saatte uyuma rutini *Sabah aynı saatte kalkma rutini *Aynı şekilde kahvaltı yapma rutini *Her gün aynı yoldan gitme rutini *Her şeyi ayrıntılı düşünme, kurgulama rutini, Tavsiye, akıl verme rutini *Televizyon izleme rutini *Aynı müziği dinleme rutini *Dağarcığındaki benzer kelimelerle konuşma rutini *Sosyal medyada gezme rutini *Kontrolünde olmayanları düşünme ve kaygılanma rutini *Kendi yapman gerekeni erteleme rutini *Sabahları geç kalkma rutini *Hareketsiz şekilde oturma rutini *Çay, kahve vb. tüketme rutini *Sigara vb. zararlı alışkanlıklar rutini *Su içmeme rutini *Gelişigüzel nefes alma rutini *Bilgisayar oyunda kendini kaybetme rutini *Aynı gazeteyi okuma rutini *Aynı tarzda kitaplar okuma rutini *Aynı dizileri/programları izleme rutini *Tatlı yeme rutini *Çikolata yeme rutini *Hamur işi yeme rutini *Spor, yürüyüş, jimnastik yapmama rutini *Duraklamadan, durmadan, hiç nefes almadan sürekli bir şey yapma rutini *Saat konusunda dakik olanlar için saate bağlı olma rutini, saat kullanmayanlar saatsiz hareket etme rutini *Haberleri izleme rutini *Aynı anda zihninde kırk şey gezdirme rutini. *………… (senin için rutin olan şeyleri yaz…)

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Sırada 2.grupta yer alan menümüz var. Buradaki amacımız; kısa süreli bir hedef koymak. Süremiz sadece 3 dakika. Her gün 3 dakika düzenli olarak olumlu bir alışkanlığı yaparak, anlamlı hedeflerin sürdürülebilirliğini kendimize kanıtlamak. 3 dakika deyip geçmeyin. Bu gerçekten çok önemli. Nihayetinde küçük adımlar, büyük hedeflere giden yoldur. Aşağıdaki menü, her gün 3 dakika zaman ayırarak hayatınızı iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi içeriyor.

Aşağıdaki menüyü inceleyin. Sadece 3 dakikanızı düzenli olarak ayıracağınız bir şey seçin. Ve bu 3 dakikayı her gün 3 hafta (21 gün) boyunca uygulayabilirsiniz.

2.GRUP: HER GÜN KENDİNİ DESTEKLEMEK, HAYATI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN 3 DAKİKALIK ZAMAN AYIRARAK NELER YAPABİLİRSİN? MENÜSÜ

*Hedefleri mental olarak zihin ekranında çalışmak, hayal kurmak *Günün planını yapmak, *Bugün yapılacak öncelikleri belirlemek *İlgi alanına giren konuda araştırma yapmak *Enerjimizi arttıracak bir şey keşfetmek *Motivasyon kelimelerini söylemek *Yeni öğrenmeler, keşifler içeren deneyimler listesi yapmak *Ertelediğimiz şeyleri tespit edip yazmak *Güçlü yanları-geliştirilebilir yanı tespit ederek listelemek *Değerler üzerine odaklanıp, hayatın içinde kullandığımız ve kullanmadığımız değerlere bakmak * Yaşanmış olumsuz bir deneyim hakkında ders almak üzere düşünmek *Kişisel enerjimizi yükseltecek durumlara odaklanmak *İlgi alnına giren dergileri incelemek *İlgi alanına giren herhangi bir konuda sunum hazırlamak; arkadaşlar ya da aileyle paylaşmak *Okumuş olduğun herhangi bir kitabı bulup altı çizili satırları okumak ya da kitabı rastgele açıp bir bölüm okumak *Sevdiğin müziklerin listesini çıkarmak, arşivlemek, dinlemek *Dans etmek *Şiir okumak *İçinden geçeni yazmak *Felsefe içerikli özlü sözler okumak, üzerinde düşünmek *Yeni bir şarkı, bir film keşfetmek *Vücut sağlığı için egzersiz yapmak *Nefes egzersizi yapmak *Derin gevşeme haline geçmek *Tefekkür etmek *Resim, mandala vb. çizim yapmak *İç dünyanda kendinle konuşmak *İyi hissettiğimiz bir şey düşünmek *Şükredecek, teşekkür edecek şeyleri keşfetmek *Aynada kendine bakmak *İyilik fikirleri üzerine düşünmek ve harekete geçmek *Kendini ve başkalarını takdir edecek durumları keşfetmek *Aynanın karşısında gülümsemek *Dünyanın en önemli resim sanatçılarının resimlerini incelemek, izlemek *İnternetteki ilgi çekici videoları izlemek *Seyahat edilebilecek yeni yerler keşfetmek *Yabancı dilde bir kaç yeni kelime öğrenmek, mümkünse bununla bir cümle kurmak *Türkçe sözlükte kullanmadığın yeni bir kelime keşfetmek ve bunu cümle içinde kullanmak *Öğrenme zenginliği yaratacak Youtuber keşfetmek *Motivasyon sağlayan şeyleri listelemek ve listeyi uygulamak.

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Sırada 3.grup var. Buradaki menümüzde yer alan olumlu bir alışkanlığı seçip, 5 ile 15 dakikalık zaman içinde her gün uygulama yapma kararı almak üzere inceleyebilirsiniz. Sizin amaç ve değerlerinize uygun olanı 3 hafta (21 gün) süre içinde uygulamak üzere karar alabilir, takviminize, ajandanıza yazabilirsiniz.

2. GRUP “HER GÜN YAPARAK BİRBİRİNE BAĞLA” HER GÜN BİRBİRİNE BAĞLAYARAK YAPACAĞIN OLUMLU ALIŞKANLIKLAR NELER OLABİLİR?

(5-10-15 dakika arasında kısa hedefler belirleyin ve uygulayın)

*Sabah her zamankinden (5-10-15 dakika) erken kalkmak *Sosyal medyada gezinirken alarm kurma ve alarm çalınca cep telefonu bırakmak *Kitap okumak *Yürüyüş yapmak *Yazı yazmak *İnternette bir konuda araştırma yapmak *İyi konuşmacıları dinlemek *Günün önceliklerini listelemek (Yapılması gerekli 3 şey, planlanacak 3 şey nedir?) *Hafıza- zihin geliştirme egzersizi yapmak *Su içme alışkanlığı kazanmak *Vücut esnetme, ısınma egzersizleri yapmak *İlgi alanına giren konuda araştırma yapmak *Herhangi bir konuda yeni bir şey öğrenmek *Öğrenilmiş bir tekniği-yöntemi uygulamak *Yetenekleri, güçlü bir yanımızı geliştirmek için bir şey yapmak *Geliştirmemiz gereken bir durum için odaklanıp çalışmak *Yavaş yeme alışkanlığı üzerinde çalışmak *Sağlıklı yeme alışkanlığını devreye sokmak *Anda olma, anı yaşama üzerinde çalışmak *Gevşeme-nefes egzersizi yapmak *Sakin olmak, sabırlı olmak üzerine çalışmak *Etkin dinlemek üzerine çalışmak *Empatik olmak üzerine çalışmak *Herhangi bir hedefi alışkanlık boyutuna taşımak üzere çalışmak.

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Ajandalara yazıldı mı? Güçlü bir karar verildi mi? Hazır mısınız başlamaya?

Hayatınızı iyileştirmeye ve güzelleştirmeye kararımız olduysa ne mutlu. Güzel bir yıl olsun hepimiz için.