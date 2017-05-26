ROBOTLUK FELSEFESİ

Çocuklar okullarda robot yapmayı öğreniyor. Şimdi çoğu okullarda robot kursları var.

Ne güzel, eskiden bilim kurgu filmler arasında robotlarla olanı ilgi çekerdi, şimdi yeni nesil robot üretimine geçti.

İnsan soyu robotlaştıkça, robot tasarımlarına giderek daha çok ilgi göstermeye başlıyor.

Ve biz, el hüneri ile robotlaşma programını hızlı hızlı yaymaya başlıyoruz.

Çivi çiviyi söker derler, bekli de robot yaptıkça, robot olma halinden özgürleşir insanlık, kimbilir.

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Çocuğunuzun, çalışanlarınızın, güzide vatandaşlarımızın robotlaşmasına katkıda bulunmak isterseniz, robotluk felsefesini kullanmalısınız.

Bu felsefe hem kendinizi, hem karşınızdakini rahatlatacak sihirli bir etkiye sahiptir.

Öyleyse, nedir robotluk felsefesi?

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Robotluk felsefesi birinci kural: Sorgulama, uygula.

Duygu ve sorgu ruhunu ortadan kaldır ki, rahatla. Soru sorarsan kafan çalışır, kafan çalışırsa başına iş açılır.

Soru sorarsan, akıl devreye girer, akıl devreye girerse vicdanın çalışır. Vicdanın çalışırsa rahatsız, huzursuz olmaya başlarsın. Ne gerek var, huzur bozmaya di mi ya?

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Robotluk felsefesi iknci kural: “Ben” kelimesini sıklıkla kullan.

Dilini şöyle ifadelere alıştırmalısın mesela:

“Ben böyle istiyorum.”

“Bana ne senden, benim dediğimi yap”.

“Benimle nasıl konuşacağını öğren.”

Dünya, sizin çöplüğünüzse, burada egonuzun borusu ötmeli..

Öyleyse…

Kimseyle senli benli olma, “benmerkezci” ol.

Burnunu yukarı kaldır, küçük dağları yarat ve buyur! Tabii ki söylemeye gerek yok, rica etme, emret!

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Robotluk felsefesi üçüncü kural: Bir şey yaparken, usulüne uygun olması, sistemli olması, etik olması, değerlere, erdemlere, standartlara, bilime, hukuka uygun olması gibi gereksiz ayrıntıları bir kalemde geçebilirsin.

“Ben yaptım oldu.” dersin olur biter.

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Robotluk felsefefesi dördüncü kural: Toplumun faydası, canlılar aleminin, doğanın, dünyanın hayrına hizmet edilecek idealleri bir çuvala doldurup, öte dünyaya gönderebilirsin.

Ağacı korumak, ormanlara sahip çıkmak, denizleri temiz tutmak sana mı kalmış? Hatta hepsinin canına okuyabilirsin! Burası dünya, sen de melek değilsin. İyilik yapmayı ahrette düşünürsün. Hem zaten kimse sütten çıkmış ak kaşık değildir.

Sen neyi kontrol edebilirsin ki?

Kendini uyuştur. Duygularını dondur. Aklını durdur.

Kendi çıkarlarını her şeyden üstün tut ki, parlak bir kariyer yap!

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Robotluk felsefesi beşinci kural: Alış. Kanıksa. Duyarsızlaş.

Biri, “Bu nasıl olur da böyle olur?..” diye sorduğunda, “Oluyor şekerim, alış artık bunlara” diye cevap ver.

“Yapılan yanlış, doğrusu bu…” dediğinde biri, elini vurdumduymaz bir şekilde sallayarak geçiştir. Olur da kazara olumsuz bir haber okuyacak olursan medyada; “Cık cı’kla, üfffff’leyip püffff’le, negatif enerjini sağa sola savur, biraz da söylen, sonra unut.

Buna alıştığında emin ol, artık canın yanmayacak. Acı bittiğinde, mutluluk hayallerine dönebilirsin. Bu sahtelik, gerçeklerden kaçmak için iyi bir yol bile olabilir. Hatta bunu yapan sayısız sayıda yol var, şimdi ağzımı açtırıp beni günaha sokma!

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Robotluk felsefesi altıncı kural: Kendin olma, benci ol!

Ruhunla iletişim kurma, bedenine tap!

Doğallıkmış, içtenlikmiş, samimiyetmiş, kalbini açmaymış, güven ilişkisi kurmaymış, bırak bunları.

Kuralları hatırlat. Hatta madde madde say. Görev dağılımını iyi yap. Gereğini yap. Eski köye yeni adet getirmesinler.

Herkes işini yapsın. Çenesini kapatsın.

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Robotluk felsefesi yedinci kural: Ağzını hayra aç, cüzdanını paraya.

Yaptığın her şeyi para için yap. Parasal faktörleri birinci sıraya koyarak düşün. Güçlü, paralı insanları dost edin. Popüler mekanlarda gezin, yemek ye. Klüplere, derneklere, partilere üye olacaksın, paralı insanların sosyalleştiği yerlerde bulun ki, şanın yürüsün!

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Olur da biri ideallerinden söz ettiğinde “Zavallı” diye bak ona.

Kitap kurdunu görünce eski kafalı diyenlerden ol. Sanatla, bilimle uğraşarak vakit kaybedecek olursa birisi, ibretlik hikayeler anlat.

Alışveriş merkezindeki trendlerini zihnine, popüler kültürün sabun köpüklerini bedenine tak takıştır, sür sürüştür, gündemdeki insan ol!

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Kimseye eyvallahın olmasın.

Yukarı mı tırmanmak istiyorsun; işte burada kural tanıma!

Kendi hayallerine giderken, her yol mubahtır. Kalp mi kıracaksın, kır. Yalan mı söyleyeceksin, söyle. Usülsüzlük mü yapacaksın, yap. Mobing mi uygulayacaksın, uygula! İmkansızı iste, imkanları sınırsız insan ol!

Ama bunları yaparken ustaca yap n’olur: Algı dünyasını nasıl çarpıtılır, bunları ezbere bil. Lafla peynir gemisini yürürt. Zihnin her şeye inanan saf tarafını kullan, duyguları sömür. Minareyi çalacak olursan, kılıfını hazırla. Manipülasyon nedir, öğren. Laf cambazlığına dilini alıştır. Bulunduğun yerin kurdu ol. Zihninde yüz tilki gezdir, yüzünün de kuyrukları birbirine değmesin. Bunları yap, başaramazsan gel yüzüme tükür.

Robota bağla bu şahane bedeni, azmasın!

Robota bağla bu şahane beyni, uçmasın!

Robota bağla bu şahane sistemi,

ele güne rezil olmasın!