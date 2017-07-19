PLANLI OLMAKTA FAYDA VAR

Zaman durmadan akıp giden ve asla geri alınamayan çok değerli bir kavram. Peki biz zamanı iyi bir şekilde değerlendirebiliyor muyuz? Bu soru, hepimiz için çok büyük bir önem taşıyor aslında. Hangi işi yaparsan yap, zaman konusu hepimiz için çok önemli.

Zaman çok hızlı akıp gidiyor, yapmak istediklerimize, hedeflerimize, amaçlarımıza ulaşabilmek için adeta zamanla yarış halindeyiz. Çünkü biz çalışırken kimse durmuyor, herkes çalışıyor, hedeflerine ulaşmak isteyen herkes tüm gücüyle çalışıyor.

Peki, bu yarış içerisinde hedeflediğimiz yere ulaşabilmek adına, doğru işlere imza atmak için gereken ilk ve en ön sıralarda olan şeylerin başında ne geliyor hiç düşündünüz mü? Bence planlama, hiç kuşkusuz bir çoğumuz içinde böyle olduğundan eminim.

Herhangi bir amacınız, hedefiniz varsa, buna ulaşmak için mutlaka bir planınız olmalı. Hatta bazı zamanlarda tek bir plan bile yeterli olmuyor. Meşhur ‘B planına’ sahip olmamız gerekiyor. Karşılaşmak istemeyeceğiniz bir durumla karşı karşıya geldiğiniz de sizi en az kayıpla hedeflerinize bir adım daha yaklaştıran, o meşhur B planı oluyor.

Sizin ve oyuncunuzun gelişimi için, günlük, haftalık, aylık, yıllık ve daha uzun vadeli planlar yapmak, yol haritanızı periyodik olarak kontrol etmek, hedeflerinize belirlediğiniz zamanında ulaşmanız için yardımcı olacaktır. Ne demişler; en kötü plan, plansızlıktan iyidir.