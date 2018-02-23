Otoparklarda meydana gelen hasarlar

Son zamanların popüler gündem konusu bu oldu. Sigorta şirketlerinin otoparkta oluşan hasarları ödemediğine dair pek çok mecrada benzer haberler çıktı. Dolayısıyla da pek çok fikir, yorum, serzeniş de beraberinde geldi.

Konu hakkında telefon ve mail aracılığı ile bilgi almak isteyenlere elimden geldiğince açıklamalarda bulundum. Fakat genel platformda da bir bilgi paylaşımı yapmak istedim.

Öncelikle sigorta poliçelerinin birer sözleşme olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Sözleşmeler bir hukuki zemin üzerinde oluşmak durumundadır. Sigorta poliçelerinin en temel zemini de yine her poliçe türünün genel şartlarıdır. Sigorta şirketleri, bu genel şartları kısıtlamayacak, eksiltmeyecek şekilde özel şartlar koyabilirler. Bu bilgi cebimizde kalsın.

Otoparklarda oluşan hasarları sigorta poliçeleri ödemiyor önermesi, konunun yarım bilgi ile yorumlanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Tabii ilgi çekmek ve özellikle internet sayfası trafiğini arttırmak için de, dolayısıyla biraz da kötü niyetle hazırlanmış haberler de bu bilgi kirliliğinin temelini oluşturmaktadır.

Özel araçlarımız için en temelde trafik sigortası ve kasko sigortası satın alıyoruz. Konuyu bu 2 sigorta türü açısından ayrı ayrı açıklamak gerekiyor.

Trafik Sigortası (Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası)

Aracımızla, 3. şahıslara vereceğimiz maddi ve/veya bedeni zararları, bizim adımıza ödeyen sigorta türüdür. Diğer bir ifade ile bizim sorumluluğumuzu güvence altına alır. Zaten ürünün tam ismi de bize bunu anlatıyor.

Diğer bir deyişle; Karayollarında hüküm sürecek olan, motorlu araçlar için tarafından satın alınması gereken, sorumluluğumuz bulunan mali zararları teminat altına alan poliçe türüdür.

En dikkat edilmesi gereken nokta teminatın geçerli olduğu ve poliçenin isminde de açık bir şekilde belirtilen karayolunun nereler olduğudur.

2918 numaralı Karayolları Trafik Kanunu, madde 3’de karayolunu şöyle tanımlıyor: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

Kamunun yararlanmasına açık olan alanlar bu noktada belirleyicidir. Herkesin bir şekilde giriş çıkış serbestisi olan alanlar karayoludur. AVM’lerin otoparkları, fiş alarak giriş yapabildiğimiz otoparklar, tarifeli sefer yapan feribotlar, vb hep karayolu olarak değerlendirilir.

Sadece bir apartmana ait olan ve içine sadece o apartmanda yaşayan kişilerin özel izinle (giriş kartı gibi) girebildikleri alanlar ise karayolu değil, özel mülktür. Ve trafik sigortaları işte, özel mülk olarak değerlendirilen bu bölgelerde devreye girmez.

Kasko Sigortası (Kara Taşıtları Kasko Sigortası)

Kenndi aracımıza yine kendi kusurumuzla vereceğimiz zararları karşılayan kasko sigortasının isminde ise karayolu ifadesinin geçmediğini görüyoruz. Bu durumda kaskomuzun, kendi özel mülkümüz sayılan alanlarda da aracımızın göreceği zararları tazmin edeceğini anlıyoruz.

Dolayısıyla, kasko satın alırken, otoparklarda da geçerli olmasına yönelik ek bir taleplerde bulunmaya gerek yoktur. Çünkü zaten bu konuya ilişkin özel bir kloz olmadığı gibi, kasko poliçelerinin genel şartları gereğince otoparklardaki hasarların karşılanmaması söz konusu değildir.

Ekstra ürün: motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası

İhtiyari, yani isteğe bağlı, olarak satın alınabilecek ve mali sorumluluklarımızı teminat altına alan sigorta türüdür. Genelde kasko poliçelerinde ek paket olarak dahil edilerek verilir. Bence bir kasko poliçesinin en önemli teminatıdır ve bu yüzden ürettiğimiz tüm poliçelerde bu ek teminatın (sigortanın) limitini yüksek tutmayı doğru buluyorum.

Trafik sigortasından farklı olarak şu teminatları sunmaktadır:

• Sorumluluğumuz gereği karşılamamız gereken ve trafik sigortasının limitleri üzerinde kalan zararlar. Trafik sigortası 2018 senesi için, bir kazada karışımızdaki bir araca verebileceğimiz en fazla 36.000.-tl lik zararı tazmin etmektedir, üstü ruhsat sahibinden tahsil edilmektedir. İşte bu noktada bu sigortanın teminatı devreye girmektedir.

• Teminat olarak alınmış olması halinde, tarafımıza hukuki kanal aracılığı ile yöneltilmiş manevi tazminat talepleri. Trafik sigortaları manevi tazminat taleplerini karşılamamaktadır.

Yazımın sonunda yeni bir gündem de ben yaratayım. Yeni bir gelişmeymiş gibi servis edilmesi durumunda şimdiden bilgimiz olmasında

fayda var.

“Trafik sigortaları ruhsat sahibinin eşinin, usul ve fürunun ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelecek zararlarda da devreye girmemektedir.”

Hasarsız, mutlu günler dilerim.