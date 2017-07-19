Yaşıyorsak, hislerimize saygı gösterilsin isteriz. Duyguları ve insani karakterleri çoğu şeyin önünde olan kişiler; mutlu olmak ve mutlu etmek için yaşarlar. Kiminin mesleği, kiminin çevresindeki insanlar, kiminin hobileri daha iyi hissettirir kendini…

Mavişehir Dergisi’nin en büyük amacı da sizlerin kendinizi iyi hissedeceğiniz içerikler sağlamak. Kendimize yaptığımız listelerde o kadar çok şey var ki size ulaştırmak istediğimiz; o kadar çok insan, o kadar çok gezilecek yer, keşfedebileceğiniz lezzetler… Bunların hepsine ne zamanımız ne de sayfalarımız yetmiyor.

Ama şu bir gerçek ki; sizlerin destekleri bize çok iyi geliyor. Tüm güzelliklere, başarıya, insanlığa, barışa ve sevgiye düşman olanlara kötü bir haberim var. Dünya hızla değişiyor, iyilik ve doğruluk her zaman kazanıyor. İyilikten, dürüstlükten ve doğruluktan yana olan herkesten çevrenizdekilere daha da çok bahsedin 🙂 İyi insanların ne kadar çok olduğunu ve nasıl ulaşılabileceklerini bilsinler.

Kötü haber buydu, iyiliği, sevgiyi ve barışı engellemek isteyenlereydi.

Saygılarımla

Aras Attila