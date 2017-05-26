KIYASLAMA YAPMAYIN

Her birey, diğer başka bir bireyden farklılık gösterir. Herkesin karakteri, davranış biçimi, aile yaşantısı, beslenme düzeni ve alışkanlıkları başka başkadır.

Sporcularda bir birey olduğuna göre her sporcunun bir diğerinden farklı olması kadar normal bir şey yoktur. Sizin çocuğunuzun fiziksel özellikleri, uyku düzeni, eğitimdeki farklılıklar, aile düzeniniz ve akla gelebilecek birçok parametreden dolayı sizin çocuğunuz bir diğer sporcudan farklıdır.

Bundan dolayı, siz siz olun sakın kendi çocuğunuzu bir başka sporcuyla karşılaştırmak gibi bir hataya düşmeyin. Örneğin çocuğunuz aynı grupta çalıştığı bir sporcu arkadaşıyla beraber aynı turnuvaya katılıyor, fikstür çekiliyor ve turnuva başlıyor. Sizin çocuğunuz ilk turdaki maçını kaybederek turnuvaya veda ederken, aynı grupta çalıştığı arkadaşı maçını kazanarak bir üst tura adını yazdırıyor.

Yıllardan beri turnuvalarda çok karşılaştığım bir durum olduğundan dolayı böyle bir örnek veriyorum.

Yapacağınız en büyük hata, çocuğunuzu diğer arkadaşıyla kıyaslamak olur. Zaten üzgün bir durumdayken onu daha fazla yaralamaktan başka bir şey yapmamış olursunuz. İnanın bu davranış çocuğunuzu maçı kaybetmesinden daha çok üzer ve onu tenisten soğutmaktan başka bir işe yaramaz.

O sizin çocuğunuz, canınız. Tabii ki herkes çocuğunun başarılı olmasını ister ama, dünyadaki hiçbir şey sizin çocuğunuzdan daha değerli değildir.

Benim sizlere tavsiyem, çocuğunuzun kaybettiği bir maçtan sonra onunla maç hakkında konuşmamanız. Çünkü, çocuklar bu gibi durumlarda inanılmaz kırılgan olabiliyorlar ve göstereceğiniz en ufak olumsuz bir tepki, dönülmesi güç durumlarla sizleri karşı karşıya getirebiliyor. Herhalde bunu hiçbirimiz istemeyiz.