KİŞİSEL GELİŞİMİN ÖNEMİ

Antrenör lider insan demektir. Söyleyecek sözü olan, onu dinletmeyi bilen ve söyledikleriyle kendi inandıklarını karşı tarafa da inandırmayı başarabilen kişidir. Eğer söyleyecek bir sözün yoksa, her zaman senin yerine bu sözleri söyleyecek biri bulunur. Söyleyecek sözünün olması için de, belli bir birikime ve tecrübeye sahip olman gerekir.

Ben bu konuda, kitap okumanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Okumanın, okuduğunu anlamanın, düşünmenin, bir fikir sahibi olmanın, entelektüel bir bakış açısına sahip olmanın, her koşulda sizi bir adım daha öne taşıyacağına inanıyorum.

Ama maalesef, ülkemizde kitap okuyanların sayısı oldukça az, hele kişisel gelişim kitaplarının faydası olmadığını düşünenlerin sayısı daha da az. Hal böyle olunca insanlarımızın bakış açılarında ve vizyonlarında bazı sıkıntılar olabiliyor. Kendi gücümüzün farkına vardığımızda ve neleri gerçekleştirebileceğimizi anladığımızda, inanın yapabileceklerimize biz bile şaşırabiliriz.

Bence, ülkemizden dünya çapında tenis oyuncularının çıkmamasındaki nedenlerden birisi de vizyonsuzluk. Sporcu küçük yaşlardan itibaren, kişisel gelişim bakımından daha donanımlı yetiştirilse, daha entelektüel bir bakış açısı geliştirse ve kendine güven konusunda daha büyük aşamalar kaydetse, her şey daha kolay olurdu. Sporcu ne yaptığını, neler yapabileceğini daha iyi anlardı. Sizlere tavsiyem, kitap okuyalım ve sporcularımızı da okumaları konusunda yönlendirelim.

Bunun büyük bir fark yaratacağına yüzde yüz eminim.