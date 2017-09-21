İYİ Kİ DOĞDUN MAVİŞEHİR DERGİSİ

Hepimiz harika duygular içindeyiz, bu sayı ile birlikte Mavişehir Dergisi 5. yılına girmiş bulunuyor 🙂

Aslında sizlerle aralıksız 7,5 yıldır birlikteyiz. Bu geçen süreye binlerce sayfa, tonlarca ağırlığında dergi, onlarca kapak ünlüsü ve yüzlerce konu başlığı sığdırmışız. Dergi yayıncılığı ve dergicilikle alakalı hem kendi adıma hem de ekibim adına gerçekten güzel bir geçmişimiz olmuş…

Annem Ziynet Attila’nın Doğan Dergi Grubu’nun Ege Bölge Temsilcisi olduğu dönemlerden beri bu sektörün içindeyim, Lise yıllarıma kadar dayanıyor yani; fuarlarda anketörlük, kapı kapı dolaşıp dergilere abone toplama, stand hosteslikleri ve duyuru afişleri asma görevleri ile başladım. Ulusal platformda önemli yeri olan tanınmış dergilerin kendilerinde ve ek çalışmalarında fotoğrafçı, haber editörü, reklam pazarlamacısı ve bölge temsilcisi olarak devam ettim. Esas mesleğimin yanında -Grafik Tasarım- tecrübe ettiğim sayısız anılarım oldu.

Mavişehir Dergisi kendimizi ifade edebildiğimiz, bizim gibi düşünen, hayatı her zaman sevgi ve saygı çerçevesinde yaşayan, haksızlıklara boyun eğmeyen, sahtekarlığa ve içi boş şeylere prim vermeyen insanlarla bağ kurabildiğimiz bir yapıya dönüştü… Neden sadece Mavişehir? diye soranlar oluyor bize; aynı kaldırımları, aynı mekânları, aynı toplu taşıma araçlarını paylaştığımız, AVM’lerdeki standlarımızda karşılaşıp ayaküstü sohbet edebildiğimiz okurlarımızla ve reklamverenlerimizle bir şeyler paylaşabilmenin pahabiçilemez bir kazanç olduğunun farkında olduğumuz için sadece Mavişehir…

Bunu da böylelikle açıklamış oldum.

Zaten Mavişehir Dergisi çok daha geniş kitlelere ulaşan ve dağıtılan bir dergi konumuna çoktan erişti, biz tüm çalışmalarımızı hırsla değil de mantığımız ve hislerimizle yaptığımızdan güzel bağlar kurabilmeyi başardık.

Bu sayıda biraz kendimizden bahsetme lüksümüzü değerlendirmek istedik açıkçası, o yüzden dergi içinde iki sayfayı kendimize en başından ayırmıştık bile 🙂

Derginin bu güzel tasarımlarını yapan eşim Duygu’dan, annem Ziynet’ten, kardeşim gibi sevdiğim Aylin ve Yiğit’ten de orada bahsedeceğim.

Hep birlikte nice güzel senelere.

Sağlık, sevgi ve mutluluk içinde…

Saygılarımla,

Aras Attila