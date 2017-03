İÇİMİZDEKİ BİLGEYİ BULMAK İÇİN YOL HARİTALARI

(70’lerden 2000’ler Kilometre Taşı Kişisel Gelişim Kitapları)

Yıllardır “kişisel gelişim” adı verilen bu alanda olduğumdan mıdır, sıkı bir okuyucu ve kitap takipçisi olduğumdan mıdır bilmem, eğitimde ya da sosyal yaşamda sık sık bana sorarlar; “Hocam hangi kitabı tavsiye edersiniz?” diye. Ne de olsa bu alana her geçen gün binlerce insan ilgi duyuyor ve eğitimlere katılıyor. Kişisel gelişim alanının her geçen gün ilgi odağı olması, bence şundan kaynaklanıyor: Beden-zihin-ruh sağlığı için hayatın içinden uygulaması kolay pratikler taşıması.

Bu çıkış noktasından hareketle, makalem bu felsefeyi özetleyen bilgiler taşısın istiyorum. İçinde felsefe barındıran kitaplar gelin bu yazıya eşlik etsin… Biz de bu alanın değerli ve önemli kitaplarını zikredelim, hatırlayalım isterim.

Kişisel gelişim alanında yazılmış bazı önemli kitaplar var ki, fark yaratıyor. Dale Carnegie üstat ile başlayan bu yol haritaları, özellikle son dönemde “yaşam tarzı” olacak bilgi sunuyor.

Dale Carnegie üstat, kitaplarında “akıl veren”, “tavsiye veren” tutumunu hep korudu.

“Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı”, “İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları” adlı kitapları; Amerikan tarzı yaşamanın ilk ipuçları veriyordu.

Kişisel gelişim yolculuğuna başlamış olanlar bir dönem, Carnegie üstattan çok etkilendi. Fakat bana kalırsa, o artık bir tarih oldu. Carnegie felsefesi değişime yenik düştü. Çünkü, aradan zaman geçti, “tavsiye” rafa kalktı, deneyim paylaşımları öne geçmeye başladı.

Antony Robins Kitapları, NLP ve Bilinçaltının Gücü

70’lerin sonları ve ardından gelen 80’li yıllar NLP’nin (Nöro Linguistic Programing: Duyu Dilbilimsel Programlama) doğumuna tanıklık eden yıllar oldu. NLP’yi başta Amerikan başkanları olmak üzere çok sayıda insana danışmanlık yaparak ve bu konuda kitaplar yazarak yayan Antony Robins oldu. “Sınırsız Güç”, “İçinizdeki Devi Uyandırın” kitapları bu alanda yazılmış önemli kilometre taşı eserlerden oldu

NLP’den söz etmişken, bu alanın doğumunu sağlayan, NLP’nin kurucusu Richard Bendler’ın çok değerli eserlerini unutmamalı: Özellikle ülkemizde yayınlanan son kitabı “Eskimeyen Değişim”. Bu kitap, Bendler’ın en önemli NLP tekniklerini hap gibi bir araya getirdiği hazine sandığı niteliğinde. Eğer bunların değerini bilirseniz, kendinizi altın küpünde bile hissedebilirsiniz.

NLP yöntemi ile henüz tanışmadıysanız, öncelikle Joseph Murphy’nin “Bilinçaltının Gücü” adlı kitabını okumanızı öneririm. Bu sayede, basit, yalın, bir o kadar da etkili ve güçlü beyin sistemimizin mucizevi özellikleri ile tanışmak umuyorum ki size çok iyi gelecektir. “Kitap dediğin, elle tutulur, uygulanır teknikler vermeli” diyorsanız, “Bilinçaltının Gücü” kitabı tam size göre!

Richard Bach Klasikleri

Bireysel gelişimin her geçen gün, “Kendin olmak”, “Kendini bilmek”, “Kendini aşmak” anlamına gelmeye başladıkça, metaforlarla bu bilinç daha iyi anlaşılmaya başlandı. Bu bilincin öncülerinden biri de Richard Bach’dır. Özellikle “Martı” kitabı, Jonathan’ın kendisi ile yarışını öyle derin bir şekilde anlatıyordu ki, hepimiz Jonathan gibi gökyüzünün uçsuz bucaksız sonsuzluğunda kanat açıverdik.

Richard Bach’ın tüm kitapları özeldir benim için. Özellikle de “Martı”, “Mavi Tüy”, “Bir”, “Uzak Diye Bir Yer Yok”, “Sonsuza Uzanan Köprü” kitapları unutulmazdır. Bunlardan birini seç derseniz, “Mavi Tüy” derim içimizdeki derin bilgeliği oya gibi işlediği için…

Louse Hay ile başlayan Hastalık ve İyileşme Kitapları

Tıp dünyasında Hipokrat’ın “Hastalık yoktur hasta vardır” yaklaşımı; hastalığın zihinsel bir düşünce şeklinden kaynaklandığını, büyük çoğunluğunun psikosomatik olduğu bilgisini içeriyordu. Buradan hareketle Louse Hay, “Hastalıkların Zihinsel Nedenleri” adlı kitapla bu alanda fırtına estirdi. Kitap sayısız baskı yaptı tüm dünyada. Türkiye’de kitabın çevirisi Nil Gün tarafından yapıldı. Bestseller oldu. Hemen hemen aynı dönemde Akaşa Yayınları tarafından yayınlanan “%100 Düşünce Gücü” ve “Hastalıkların Zihinsel Sebepleri” kitabı, kişinin kendi doktoru ve şifacısı olması için önemli ipuçları taşıyordu. Özellikle Louse Hay kitapları sayesinde pozitif düşüncenin değeri anlaşıldı, iyileşmenin kişisel bir çaba ile olabileceği anlaşıldı. Tabii ki, öğrenmeye ve değişmeye açık olanlar tarafından.

Son dönemde tamamlayıcı tıp, iyileşme ve şifa konusunda bence yazılmış en önemli kitap, “Hastalık İyileşmeye Giden Yoldur” kitabıdır. (Kitabın yazarları: Rüdiger Thorwald Dethlefsen)

Üç Bilge, Üç Ekol, Üç Okul: Dan Milman, Don Miguel Ruiz, Echart Tolle Dan Milman’ın “Dingin Savaşçı” adlı romanını okuyunca, saf, dingin bir bilgeyle tanıştım. Üzerine “Ruhun Yasaları”nı okumak, susuzluğumu daha da çok hissettirdi. Bu kitaptan sonra Dan Milman’ın okuluna yazılmış oldum. Özellikle “Hayatınızın Amacı” kitabı başucu kitabı oldu. Hayat amacını kişisel olarak bulmak isteyenler için “Hayat Amacı” ve Jan Spiller’in “Ruhsal Astroloji” adlı kitabı baş yapıttır. Puzzle’ın parçalarını bulmanıza yardımcı olacaktır.

Diğer bir ekol de, Don Miguel Ruiz oldu. “Dört Anlaşma”, “Beşinci Anlaşma”, “Ustaca Sevmek”, “Bilginin Sesi” kitaplarının her biri, farkındalık ötesi kitaplardır ki, ruhumuzun şifrelerini görmek için değerlidir. Yerleri özeldir. Hele hele “Dört Anlaşma” okuyanları hayat karşısında duyarlı, özenli ve gönüllü kılar.

Ve Eckhart Tolle’ün “Şimdinin Gücü” kitabı nasıl özel bir kitaptır. “Anda olma”, “Anda kalma” deneyimi bu kadar mı etkileyici anlatılır. İnsan huşu içinde bu yolculuğa eşlik ederken, ruhun doruk deneyimi ancak ve ancak “Şimdi de ve anda kalarak” yaşayabileceğini kitabın her bir anında adeta tanıklık eder.

Egodan yana başınız dertteyse, Ecart Tolle’ün egonun ipliğini pazara çıkardığı kitabı “Varolmanın Gücü” okunmaya, paylaşmaya değerdir.

Ho’oponopono yöntemiyle Zero Limit

Okuması, uygulaması kolay, uygula sonuç al tarzı kitaplar dikkatinizi çekiyorsa, hap gibi bir kitap ile hayat motivasyonunuzu arttırmak isterseniz; “Zero Limit” diyorum.İçinde “Ho’oponopono Yöntemi”ni de barındırdığı için, uygulandığında kişiyi sevgi ve affetme ekseninde özgürleştiren bir güce sahip!

Koçlar İçin Başucu Kitabı: Cesur Sorular. Koçluk yöntemlerinin bu kadar yaygınlaşması, fark yaratması tabii ki insanları “Bu konuda ne okumalıyım?” araştırmasına götürmesi doğal. Bana eğitimlerde sorduklarında, üç kitap ismi veriyorum: İlki, Dost Can Deniz’in “Cesur Sorular”, ikincisi Andrew Sobel&Jerold Panas’ın “Güçlü Sorular” adlı kitabı.

Diğer kitap da, her eğitimci-Koç’un başucunda olması gereken Tamer Dövücü’nün “Optimum Denge Modeli” adlı kitabı. İnsan’ı katman katman ele alan, derinlemesine tanımasına yardım eden ustalık kitabı diyebilirim.

İsmail Barış Özpazarcık’a da haksızlık etmemeliyim. Bilge benlik üzerine yazılmış hatırı sayılır kitaplardan biri olan “Deha” bence bu alandaki başyapıtlardan biri. Özellikle evrensel değerler ve erdemler hakkında düşünmek, öz benliğe yolculuk etmek isteyenleri içine alacaktır.

Mevlana’nın Menevisi’nden Levh-i Mahfuzun’a Yeni Çağ Bilgeliği

Kişisel gelişim yolculuğuna kitaplarla çıkanlar, içsel gücü bulmanın peşinden giderken Mevlana ile karşılaşırlar. Mevlana, çağlar ötesi bilgeliği ile hala mütevazı bir pınar, içimizden dışımıza çağlayarak akan şelaledir. Mevlana’nın Mesnevi’sini Şefik Can çevirisinden okumak, içindeki hikayelerin hayatın içinden metaforları eşliğinde düşünmek, sorgulamak, anlamlı ve keyifli bir yolculuktur.

Ve başucu kitabım Levh-i Mahfuz

“Kaynak sensin” diyerek öz felsefesine dikkat çeken, içimizdeki tanrısal benliği ve sonsuz bilgeliği anlatan “Levh-i Mahfuz” kitabının 2006 yılından beri takipçisiyim. Takipçisiyim, diyorum, çünkü kitap her basımında kendini güncelliyor. Elime aldığım her sefer, bambaşka bir tatla, insanı bambaşka bir sefere çıkarıyor. Sihir bu olsa gerek!… Kitabın yazarı Burak Özdemir, tam bir yeni çağ bilgesi. Levh-i Mahfuz ise gerçek bir okul. Değişime, dönüşüme kendini açanlar için okyanus ötesi bir yolculuk. Kitabı en az üç kez okudum. Doyamadım. Hep başucumda. Hayatımı bu kadar belirleyen ve etkileyen başka bir kitap daha yok. Her satırında olağanüstü bir lezzet var. Daha ne söyleyeyim, ben bu kitaba hayranım ve onun kalbimdeki yeri sonsuzluk gibi bir şey.