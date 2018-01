HERHANGİ BİR ŞEYE HAK EDEREK SAHİP OLMALARINI DESTEKLEYİN

Her anne baba için çocuğu mutlaka değerlidir. Her ebeveyn, her zaman çocuğunun mutlu olmasını ister. Çocuğu için her şeyin en iyi şekilde olmasını arzu eder ve onun için çaba gösterir.

Günümüz çocuklarında ve gençlerinde gözlemlediğim ve ileriki yıllarda onlara sorun olarak döneceğini düşündüğüm, hiç hoşuma gitmeyen bir durum var. Bir çok şeyi çok fazla çaba sarf etmeden, gayret göstermeden ve üstelik çok çabuk biçimde elde etme isteği günümüzde çocukların ve gençlerin önündeki en büyük tehlikelerden birisi bana göre.

Antrenmanlarda ve maçlarda birçok kez şahit olduğum bu durum, tenis gibi çok fazla emek ve çaba isteyen bir spor branşında başarılı olmak isteyen sporcular için çok büyük bir engel gibi duruyor.

Sonuçta herhangi bir şeyi elde etmek istiyorsak, onu elde etmek için gereken kriterlere de sahipsek geriye çalışmak, çabalamak ve hedeflediğimiz yere ulaşmak için emek vermek kalıyor.

Ebeveynlere en büyük tavsiyelerimden bir tanesi, çocuklarına istedikleri herhangi bir şeyi sorgusuz sualsiz hemen yerine getirmemeleri, öncelikle ve mutlaka onu hak ederek almalarının daha anlamlı olacağının öneminden bahsetmeleri.

Sonuçta teniste beraberlik söz konusu değil. Bir kişi kazanacak, diğeri kaybedecek.

Hiçbir zaman bir rakibimize, bizden daha çok isteyip, çalışıp daha fazla çaba gösterdi diye tavır alamayız herhalde değil mi? Bizden daha fazla çalışıp hak eden bir rakibe ancak saygı göstermemiz ve ondan daha çok hak etmek için neler yapmamız gerektiğini düşünmemiz gerekir.

O zaman bir adım daha ileri gitmemiz daha kolay olacaktır.

Bunu asla unutmayalım.

Ve çocuklarımızı da hak ederek bir şeyi elde etmenin ne kadar harika bir şey olduğunu anlatalım ve gösterelim.