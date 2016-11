HER ŞEY EŞİT BAŞLAR

Bana göre hayatta başarılı olma yollarının en önemlilerinden birisi de her şeyin eşit başladığını kabul etmektir. Her şeyin eşit başladığını kabul etmek demek, bahanelerden, zor durumlarda karşılaştığımız ve bizleri her zaman mevcut sorundan ve sorunlardan kaçış tüneline götüren ürettiğimiz savunma mekanizmalarından kurtulmamızı sağlar.

Tenis ile hayatı, bu yüzden birbirine çok benzetiyorum. Teniste de hayatta da herşeyin eşit başladığını kabul ettiğinizde belirlediğiniz hedeflere ulaşmanız daha kolay oluyor.

Antrenörlük hayatım boyunca turnuvalarda bir çok oyuncunun ağzından (özellikle maçı kaybeden oyuncudan) ’çok sıcak, çok rüzgarlı, kortun zemini çok hızlıydı gibi sözleri defalarca işittiğim oldu. Aslında bakıldığında “sözde” sorunlarla karşı karşıya kalan sadece bu sözleri sarf eden oyuncu değildir. Tenis öyle hakkaniyetli bir oyundur ki, bahsedilen bu durumlar her iki taraf içinde geçerlidir.

Hava güneşli, rüzgarlı, sıcak veya soğuk olabilir, rüzgar inanılmaz esiyordur, topu kontrol etmek bir hayli güçleşmiştir. Ama unutmamamız gereken çok önemli bir şey vardır o da rakibimizin de aynı şartlarda mücadele ettiğidir. Hangi oyuncu bu olumsuz koşullardan daha az etkilenip, enerjisini şikayet etmek ve sızlanmak yerine çözüm bulmaya ve o ana odaklanmaya verirse genelde maçı da o oyuncu kazanacaktır.

O yüzden benim oyunculara tavsiyem “sözde” sorunları dile getirmek, sızlanmak ve bahaneler üretmek yerine, bu eşitliği kendi lehlerine nasıl çevirmeleri gerektiğini düşünmektedir. Hayatta da, teniste de bu düşünce tarzıyla hareket ederseniz her şey daha kolay olacak buna emin olabilirsiniz.