ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞ

Herkesin bir potansiyeli vardır ve herkes bu potansiyeli belli bir yere kadar arttırabilir. Ama öyle bir sınır vardır ki artık ulaşabileceğiniz en yüksek performansınıza ulaşmışsınızdır, her şeyi deneyip elinizden gelenin en iyisini yaptığınız zaman, zaten yapabileceğinizi yapmışsınızdır. Artık sonuç ne olursa olsun onu kabullenmek durumundasınızdır. Çünkü mevcut şartlarda siz elinizden gelenin en iyisini orta koymuş ve geride olsanız bile, işler sizin için ters gitse bile siz tüm gücünüzle en iyi performansınızı göstermeye çalışmışsınızdır. Bu benim sporcumdan beklediğim en önemli davranıştır. Çünkü sporcum bu şekilde davranarak spor hayatına devam ederse mutlaka bir gün istediği hedeflere ulaşır.

Fırsatları yakala

Tenis aslında fırsatları değerlendirme oyunudur. Bir tenis maçında her iki oyuncu da, maçı kazanma adına önce kendisine fırsatlar yaratmaya çalışır ve sonra bu fırsatları değerlendirip rakibine üstünlük sağlamaya çalışır.

Oyun sisteminizi fırsat yaratmak ve sonrasında bu fırsatları kullanma adına oluşturmak, gereksiz risklere girmemek, kurguladığınız oyuna sadık kalmak, sonuca ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.