Detaydaki risk: Araçlardaki ek aksesuarlar

Bir hasar sürecinin doğru sonuçlanması, poliçenin ilk başta doğru düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Yazılarımda bu konuya özellikle dikkat çekmeye çalışıyorum.

Hepimizin araçlara ve özellikle donanımlı araçlara merakı olan arkadaşlarımız vardır. 2 hafta önce böyle bir kişiden telefon aldım. Bir hasar yaşamış ve aracındaki özel donanımlara ilişkin zararların tazminatlarını sigorta şirketinden alamamış. Konu hakkında hem sebebinin ne olabileceğine, hem de nasıl bir çözüm üretilebileceğine dair bizden fikir almak istemiş. Konu aslında çok sık karşılaşılabilecek genel bir sorunla ilgili olduğu için köşeme taşımak istedim.

Araçların tiplerinde yer alan “comfortline”, “trendline”, “titanium”, “style”, vb gibi isimler o araçların donanımlarını ifade etmektedir. Aynı aracın trendline modelinde çelik jant, sunroof, park sensörü, sis farlar, vs standart donanımında yokken (bu bilgiyi tamamen rastsal bir şekilde veriyorum), comfortline modelinin standart donanımında yer alıyor olabilir. Dolayısıyla araç tipinde geçen bu ifadelerle o aracın standart donanımında neyin dahil olup olmadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca bir araç satın alırken istenirse, aracın standart donanımında olmayan bir takım donanımlar da araca ekletilebilir. Bunlara ekstra paketler diyoruz ve aracımıza eklemek istediğimizde ek bir bedel ödemek durumunda kalıyoruz. Otomotiv firmaları bu paketleri güvenlik paketi, X paketi, executive paket, gibi isimlerle müşterilerine sunmaktadır. Kafa karışıklığına neden olan kısım bu noktada başlıyor.

Bazı ek paketleri daha sonradan aracımıza ekletebileceğimiz gibi, aracın üretim aşamasında da ekletebiliriz. Sıfır bir araç için sipariş verirken, almak istediğimiz ekstra paketleri de seçip, araç fabrikada o şekilde üretilmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde eklenen paketler, fabrika çıkışında orjinalinde bulunmaktadır denir.

Diğer durumda ek donanımlar, servisin elinde bulunan araca sonradan dahil edilebilir. Bu durumda fabrika çıkışında aracın üzerinde olduğu söylenemez.

Fakat her iki seçenekte de, bu donanımlar araç için ekstradır. Yani aracın tipinde yer alan tip isimlerine bakılarak bunların araçta yer aldığını anlama şansı yoktur. Bu ekstra donanımlar kasko poliçesine bedelleri ile ayrıca belirtilerek teminat altına alınmalıdır. Aksi durumda bir hasar zamanında donanımların göreceği hasarlar sigorta şirketi tarafından ödenmeyecektir.

Bir de LPG ile ilgili özel durum var. Araca takılan LPG tüpünün, teminata dahil edilmiş olması için yukarıda bahsettiğim sebeplerden dolayı, poliçeye yazılmış olması gerekir. Bununla birlikte, eğer LPG nin varlığı poliçede yazılmamış olursa, LPG’ den kaynaklanacak hasarların tamamı sigorta şirketi tarafından reddedilecektir.

Bazen yanlış yönlendirmeler yapılarak, fabrika çıkışında araç üzerinde olan donanımların poliçeye yazılmasına gerek olmadığı söylenebilmektedir. Donanımın fabrikada ya da sonradan araca takılmış olması, onun ekstra bir paket olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Sigorta şirketi de, benimle iletişime geçen arkadaşımızın olayında olduğu gibi, o hasarı reddetmektedir.

Konut sigortalarında yazılması gereken eşyalar

Konut sigortaları için de benzer detaylar söz konusudur. Artık her evde bulunması anormal olmayan, mobilyalar, makinalar, mutfak eşyaları, giyim eşyaları, elektronik cihazların poliçe notlarına listelenmesine gerek yoktur. Fakat her evde OLMAYABİLECEK eşyaların poliçeye mutlaka yazılması gerekir. Örneğin çok özel donanımlı bir buzdolabı, televizyon, bilgisayar, kamera gibi elektronik eşyaların, antika eşyaların, yüksek değerli ve çalınması kolay eşyaların, ziynet eşyalarının, koleksiyonların, vb poliçede yazılı olmaması durumunda, o evde var oldukları sigortalı tarafından ispatlanmak durumu kalınacaktır. Bu da hasar sürecini gereksiz yere uzatmakta, daha da kötüsü tazminat alınamaması da neden olabilmektedir.

Sigorta şirketleri, önlerine doğru düzenlenmiş bir poliçeyle ilişkili hasar talebi geldiğinde, süreci çok hızlı bir şekilde tamamlayıp, hasar ödemesini yaparlar. Fakat aksi durumda, hileli bir durum olup olmadığını araştırmak ve gerekirse hasarı reddetmek durumundadır. Çünkü ödenecek olan hasarlar, sigortalılardan toplanan primlerle karşılanmaktadır. Her hasarı sorgusuz sualsiz ödemeleri durumunda, hayatlarını dürüst yaşayan kişilerin de hakları ihlal edilmiş olacaktır.

Hasar sürecinde sorun yaşanmaması için poliçelerdeki detayları es geçmeyiniz.