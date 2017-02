DENEME BAŞLIK

Lorem ipsum dolor sit amet, yaaa böyle işte… Bazıları kendi çıkarları için hiç çekinmeden başkalarının düzenini ve emeğini bozacak birçok eylem yapar ve yaptıklarını kendinde hak görürler. Bazıları o derecedir ki; şu giriş yazısının başlığını ve başındaki garip kelimeleri görünce bile “hata yapıldığını düşünerek” anlık bir sevinç yaşarlar…

Bir gün olsun para hırsınızdan ve egonuzdan vazgeçmeyi başarabilirseniz; yapılan her işe, ortaya çıkan her esere, harcanan her emeğe ve alın terine saygı duyma gururuna erişebilirsiniz. Başkasının hayatını adayıp, yaşamak istemeyeceğiniz bedeller ödediği kazancına helal olsun demenin zenginliğini tadabilirsiniz. Okur yazarlığın, eğitimin ve araştırmanın teşvik edilmesinin sorumluluğuna destek olmak sizi daha anlamlı kılabilir.

Dergi ve broşür arasındaki fark ile ilgili küçücük bir fikriniz varsa, özellikle bulunduğumuz ortam ve şartlarda muazzam paralar kazanmadığımızı tahmin edebiliyorsunuzdur. Dergileri bir basın organı gibi görmüyor, sizin için bir broşürden öteye gidemiyorsa; buyrun yer değiştirelim. Bize yaşatılan zorlukları bir de kendi dünyanızda çözümleyin.

Ama olsun!

Bu gibi zamanlarda imdadımıza yine bir kişi yetişiyor. Yarattığımız bu ümitsiz ve kederli dünyaya bir gün standartlarımıza göre çok gelişmiş, duygusal ve ahlaki meziyetlere sahip bir genç daha gelecek, belki de yarın yanınızdan geçip gidecek. Siz idmansız olduğunuzdan onun yanında yürüyemeyecek, ona yetişemeyeceksiniz…

Biz de o gençlerden olmanın gururuyla;

19 Mayıs ATATÜRK’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını Kutluyoruz.

Saygılarımla

Aras Attila